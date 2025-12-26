Doğalgaz faturaları zamlanacak mı? Bakan Bayraktar faturada kademeli destek dönemini duyurdu

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayında doğal gaz ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını, yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabileceklerini söyledi. Bayraktar, yakın zamanda doğal gazda da limit dışında kalan tüketicilerin destek dışında tutulacağını söyledi. Kış saati uygulamasının devam edeceğini açıklayan Bayraktar, Rusya'nın Akkuyu NGS için 9 milyar dolarlık bir finansman sağladığını ve bu finansmanın 4-5 milyar dolarlık kısmının 2026'da Türkiye'de kullanılacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi basınıyla yaptığı görüşmede 2026’ya dönük elektrik, doğal gaz, nükleer ve madencilik başlıklarında önemli mesajlar verdi.

Bayraktar’ın değerlendirmelerinde, enerji faturaları, sanayiye yeni kapasite açılması, büyük iletim hattı yatırımları için dış finansman, offshore YEKA takvimi, dağıtım altyapısında 2026-2030 yatırım dönemi, Akkuyu’da ilk reaktörden üretim hedefi ve küçük nükleer reaktörler için Meclis’e kanun taslağı gibi başlıklar öne çıktı.

2026'DA ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARINA DEVLET DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Bayraktar, ocak ayında doğalgaz ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını, yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabileceklerini açıkladı.

Bayraktar, 2025 yılında elektrik ve doğalgaz faturalarına 650 milyar liralık bir devlet desteğinin sağlandığını 2026 yılında bu miktarın elektrikte 282 milyar lira gazda da 91 milyar lira gibi olacağını söyledi.

Elektrikte uygulanan 'son kaynak tüketici tarifesi'nin doğal gazda da uygulanacağını belirten Bayraktar, "Belli bir miktar tüketimin üzerinde kalan vatandaşlar doğalgazda destek alamayacak. İl bazında farklı limitler uygulanacak. Ama bu kış bu uygulamanın başlamaması için çalışıyoruz" dedi.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI KARARI ÇIKTI

Kış saati uygulamasının devam edeceğini açıklayan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Uygulamanın başladığı yıldan itibaren 113 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca 27 milyar liralık bir enerji tasarrufu olmuş" diye konuştu.

AKKUYU'DA GERİ SAYIM

Bakan Bayraktar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 2026'da ilk enerji üretimini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Bu konuda yoğun bir mesai içinde olduklarını anlattı. Bayraktar, küçük modüler nükleer reaktörler için 2026'da TBMM'ye kanunu düzenlemeyi getirmek için çalıştıklarını belirtti.

DEV YATIRIMLAR İÇİN DIŞ FİNANSMAN HAMLESİ

Bakan Bayraktar, Rusya'nın Akkuyu NGS için 9 milyar dolarlık bir finansman sağladığını ve bu finansmanın 4-5 milyar dolarlık kısmının 2026'da Türkiye'de kullanılacağını ve bu paranın da dış yatırım girişi olarak nitelendirilebileceğini söyledi.