SON DAKİKA!
Ekonomi
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Doğalgaz faturaları zamlanacak mı? Bakan Bayraktar faturada kademeli destek dönemini duyurdu

Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz faturaları için fiyatlar yükseliyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayında doğalgaz ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabileceklerini açıkladı. Bayraktar, yakın zamanda doğalgazda da limit dışında kalan tüketicilerin destek dışında tutulacağını söyledi.

Doğalgaz faturaları zamlanacak mı? Bakan Bayraktar faturada kademeli destek dönemini duyurdu
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 10:26

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayında ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını, yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabileceklerini söyledi. Bayraktar, yakın zamanda doğal gazda da limit dışında kalan tüketicilerin destek dışında tutulacağını söyledi. Kış saati uygulamasının devam edeceğini açıklayan Bayraktar, Rusya'nın için 9 milyar dolarlık bir finansman sağladığını ve bu finansmanın 4-5 milyar dolarlık kısmının 2026'da Türkiye'de kullanılacağını belirtti.

Doğalgaz faturaları zamlanacak mı? Bakan Bayraktar faturada kademeli destek dönemini duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi basınıyla yaptığı görüşmede 2026’ya dönük , doğal gaz, nükleer ve madencilik başlıklarında önemli mesajlar verdi.

Bayraktar’ın değerlendirmelerinde, enerji faturaları, sanayiye yeni kapasite açılması, büyük iletim hattı yatırımları için dış finansman, offshore YEKA takvimi, dağıtım altyapısında 2026-2030 yatırım dönemi, Akkuyu’da ilk reaktörden üretim hedefi ve küçük nükleer reaktörler için Meclis’e kanun taslağı gibi başlıklar öne çıktı.

Doğalgaz faturaları zamlanacak mı? Bakan Bayraktar faturada kademeli destek dönemini duyurdu

2026'DA ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARINA DEVLET DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Bayraktar, ocak ayında doğalgaz ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını, yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabileceklerini açıkladı.

Bayraktar, 2025 yılında elektrik ve doğalgaz faturalarına 650 milyar liralık bir devlet desteğinin sağlandığını 2026 yılında bu miktarın elektrikte 282 milyar lira gazda da 91 milyar lira gibi olacağını söyledi.

Elektrikte uygulanan 'son kaynak tüketici tarifesi'nin doğal gazda da uygulanacağını belirten Bayraktar, "Belli bir miktar tüketimin üzerinde kalan vatandaşlar doğalgazda destek alamayacak. İl bazında farklı limitler uygulanacak. Ama bu kış bu uygulamanın başlamaması için çalışıyoruz" dedi.

Doğalgaz faturaları zamlanacak mı? Bakan Bayraktar faturada kademeli destek dönemini duyurdu

KIŞ SAATİ UYGULAMASI KARARI ÇIKTI

Kış saati uygulamasının devam edeceğini açıklayan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Uygulamanın başladığı yıldan itibaren 113 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca 27 milyar liralık bir enerji tasarrufu olmuş" diye konuştu.

Doğalgaz faturaları zamlanacak mı? Bakan Bayraktar faturada kademeli destek dönemini duyurdu

AKKUYU'DA GERİ SAYIM

Bakan Bayraktar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 2026'da ilk enerji üretimini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Bu konuda yoğun bir mesai içinde olduklarını anlattı. Bayraktar, küçük modüler nükleer reaktörler için 2026'da TBMM'ye kanunu düzenlemeyi getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Doğalgaz faturaları zamlanacak mı? Bakan Bayraktar faturada kademeli destek dönemini duyurdu

DEV YATIRIMLAR İÇİN DIŞ FİNANSMAN HAMLESİ

Bakan Bayraktar, Rusya'nın Akkuyu NGS için 9 milyar dolarlık bir finansman sağladığını ve bu finansmanın 4-5 milyar dolarlık kısmının 2026'da Türkiye'de kullanılacağını ve bu paranın da dış yatırım girişi olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

ETİKETLER
#elektrik
#doğal gaz
#akkuyu ngs
#Enerji Bakanlığı
#Kış Saati Uygulaması
#Ekonomi
