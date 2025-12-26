Arnavutköy’de küçük çocuğun tehlikeli oyunu kamerada!

İstanbul Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde 20 Aralık günü meydana gelen olayda, sokakta bir süre dolaşan çocuk, beş katlı binanın zemin katındaki dükkanın önünde ateş yakmak istedi. İlk denemesinde başarısız olan çocuk, yaklaşık 10 dakika sonra geri dönerek ikinci kez ateş yaktı. Bu esnada aniden alevler büyümesiyle muhtemel bir yangın tehlikesi atlatıldı. İş yeri sahibinin sabah saatlerinde gördüğü karartılar üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle olay açığa kavuşturuldu. İşyeri sahibi, görüntülerle birlikte Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. Görüntülerde çocuğun yerdeki malzemeleri tutuşturmaya çalıştığı, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.