İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevler içinde kaldı!

Hatay’ın Antakya ilçesinde Ürgenpaşa Mahallesi’nde bulunan şantiyede yaşanan olayda, şantiyede çalışan işçilerinin yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.