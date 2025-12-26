Araç kontrolden çıkıp Zap Suyu'na uçtu

Hakkari-Van karayolu üzerinde bir sürücü aracında direksiyon hakimiyetini kaybederek Zap Suyu'na düştü. İddiaya göre bir kafe otoparkından çıkan S.D. isimli kadın sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan Zap Suyu'na düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte Rampa ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede bulunan vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan kadın sürücü, ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Araçta toplam 3 kişinin bulunduğu iddia edilirken, bölgede kayıp olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Kaza yerine gelen Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata'da çalışmaları yakında denetledi.