Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Vepara kimin, sahibi kim? Vepa Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural kimdir?

İstanbul Başsavcılığı tarafından elektronik para ve ödeme platformu Vepara hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine aklama soruşturması başladı. 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2020 yılında kurulan ve 170 milyon TL’lik ödenmiş sermayesi olan Vepara şirketi dijital cüzdan, android fiziki pos ve sanal pos hizmetleri veriyor. 2024 yılında açıklanan rapora göre Vepara şirketinde 46 çalışan yer alıyor. Vepara Yönetim Kurulu Başkanı olarak Nedim Vural görev yapıyor. Vepara kimin, sahibi kim? İşte, detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vepara kimin, sahibi kim? Vepa Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural kimdir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 09:53

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında daha önce Papara, Payfix, IQ Money, Payco gibi şirketlere kara para soruşturması yöneltilmişti. İstanbul Başsavcılığı elektronik para ve ödeme platformu Vepara’ya yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli, Bursa gibi illerde operasyonlar düzenlendi. Soruşturma devam ederken Vepara şirketi gündeme geldi. Peki Vepara’nın sahibi kim? İşte, ulaşılan bilgiler…

VEPARA KİMİN, SAHİBİ KİM?

Elektronik para ve ödeme platformu Vepara’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak Nedim Vural görev yapıyor. Genel Müdür olarak Volkan Üstün’ün görev aldığı bilinriken Yusuf Aslantürk, Emre Kahyaoğlu, Muharrem Oral yönetim listesinde yer alan diğer isimler.

Vepara kimin, sahibi kim? Vepa Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural kimdir?

NEDİM VURAL KİMDİR?

Nedim Vural, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri mezunu olup, London Middlesex University Financial Management lisansüstü programını bölüm birinciliği ile tamamlamıştır. İş hayatına Pwc ve ardından İş Yatırım ile adım atmış, 2011 yılında ise kendine ait ilk finansal danışmanlık şirketini kurmuştur.

6 İLDE OPERASYON YAPILDI

Elektronik para ve ödeme platformu Vepara hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında 6 ilde operasyon yapıldı. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ETİKETLER
#kara para aklama
#Vepara
#Finansal Soruşturma
#Nedim Vural
#Elektronik Para Platformları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.