Vepara kimin, sahibi kim? Vepa Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural kimdir?

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında daha önce Papara, Payfix, IQ Money, Payco gibi şirketlere kara para soruşturması yöneltilmişti. İstanbul Başsavcılığı elektronik para ve ödeme platformu Vepara’ya yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli, Bursa gibi illerde operasyonlar düzenlendi. Soruşturma devam ederken Vepara şirketi gündeme geldi. Peki Vepara’nın sahibi kim? İşte, ulaşılan bilgiler…

VEPARA KİMİN, SAHİBİ KİM?

Elektronik para ve ödeme platformu Vepara’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak Nedim Vural görev yapıyor. Genel Müdür olarak Volkan Üstün’ün görev aldığı bilinriken Yusuf Aslantürk, Emre Kahyaoğlu, Muharrem Oral yönetim listesinde yer alan diğer isimler.

NEDİM VURAL KİMDİR?

Nedim Vural, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri mezunu olup, London Middlesex University Financial Management lisansüstü programını bölüm birinciliği ile tamamlamıştır. İş hayatına Pwc ve ardından İş Yatırım ile adım atmış, 2011 yılında ise kendine ait ilk finansal danışmanlık şirketini kurmuştur.

6 İLDE OPERASYON YAPILDI

Elektronik para ve ödeme platformu Vepara hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında 6 ilde operasyon yapıldı. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.