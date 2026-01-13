Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kaza yapmadan duramıyor! Yaşadıklarına kimse inanamadı: Sonunda yüzde 65 engelli kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Övet'in hayatı kazalarla geçti. Yakınları tarafından 'kedi canlı' lakabı ile anılan Övet, "Annem çok kızgın, 'Senin yüzünden hastanenin her yerini öğrendim' diyor." ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 13:16

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan47 yaşındaki Mehmet Övet defalarca geçirdiği kazaların ardından 'kedi canlı' lakabı ile anılmaya başladı. 7 yaşından bu yana irili ufaklı 13 kaza geçirdiğini söyleyen Övet, bu kazalar sonucu yüzde 65 engelli kaldı. Son kazada ayağının kayması sonucu bacağını kıran adam annesinin isyan ettiğini belirtti.

Kaza yapmadan duramıyor! Yaşadıklarına kimse inanamadı: Sonunda yüzde 65 engelli kaldı

HAYATI BOYUNCA TÜRLÜ TÜRLÜ KAZA GEÇİRDİ

Hayatı boyunca çok sayıda kaza geçirdiğini anlatan 47 yaşındaki Mehmet Övet, 7 yaşından bu yana yüksekten düşme, trafik kazası ve kurşunlanma dahil olmak üzere irili ufaklı 13'ten fazla kaza atlattığını söyledi. Bu kazaların ardından yüzde 65 engelli kalan Övet, yaşadığı son kazayı, "Yine bir talihsizlik oldu. Marmaris'ten Karaca tarafına gitmiştim. Yürüyüş esnasında ayağım, üstü yeşillikle kaplı kaygan bir çamura geldi. Normal adım atmak yerine zıpladım. Sol ayağım kayınca kafam taşa ya da kayaya gelmesin diye düşüşümü yönlendirmeye çalıştım. O sırada bacağımdan ağaç kırılır gibi sesler geldi ve olduğum yere yığıldım'' sözleriyle anlattı.

Kaza yapmadan duramıyor! Yaşadıklarına kimse inanamadı: Sonunda yüzde 65 engelli kaldı

"SENİN YÜZÜNDEN HASTANENİN HER YERİNİ ÖĞRENDİM"

Yaşadığı duruma artık alıştığını dile getiren Övet, "Artık 'varmış' diyorum, 'yazılmış' diyorum. Bu acıyı, bu zaman kaybını da yaşayacakmışım demek ki. Annem çok kızgın, 'Senin yüzünden hastanenin her yerini öğrendim' diyor. Yakınlarım da 'yine olmadı' diyor. Ben de 'olsaydı sevinirdiniz' diye takılıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaza yapmadan duramıyor! Yaşadıklarına kimse inanamadı: Sonunda yüzde 65 engelli kaldı

Ameliyatını gerçekleştiren ortopedi uzmanı Oktay Hüsamettin Ak ve ekibine teşekkür eden Övet, "Marmaris Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldum, çok güzel geçti. Bugün ya da yarın taburcu olurum diye düşünüyorum" dedi.
Övet'i hastanede ziyaret eden yakın dostu Ali Gündoğan da geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bir değil, iki değil, yedi değil. On üç tane kaza gerçekten çok zor. Acil şifalar diliyorum. Kaderinde varmış demek ki. Biz de dostumuzu ziyaret etmek istedik. Bu vesileyle hastane yönetimine, başhekimlikten ameliyatı yapan doktorlara kadar herkese teşekkür ediyoruz. Hepsi yakından ilgilendi" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Niğde'de 3 aracın karıştığı feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
Cem Yılmaz, Ozan Güven'i Gora 4 kadrosundan çıkardı mı? Son paylaşım iddiaları güçlendirdi
Ev alacaklar dikkat! Murat Gültekin konut sahibi olmak isteyenlerin beklediği tarihi açıkladı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.