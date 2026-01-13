Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Niğde'de 3 aracın karıştığı feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Niğde'de 3 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Rıza A. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Erdal E. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Rıza A. yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde arıza nedeniyle park halinde bulunan Yusuf U. yönetimindeki çekiciye bağlı yarı römorka çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Niğde'de 3 aracın karıştığı feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 11:22

'de korkunç bir meydana geldi. Sabah saat 05.30 sıralarında gerçekleşen kaza, Niğde-Pozantı Otoyolu Göbeklidağ mevkii Adana istikametinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Rıza A. yönetimindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen 33 yaşındaki Erdal E. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Rıza A. yönetimindeki otomobil; yolun sağ tarafında emniyet şeridinde arıza nedeniyle park halinde bulunan ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış olan, 26 yaşındaki Yusuf U. yönetimindeki çekiciye bağlı yarı römorka çarptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Erdal E. idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki İhsan O. ile 30 yaşındaki Tekin G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, 20 yaşındaki Ahmet G. ile araç sürücüsü Erdal E. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM, İstanbul için yeni tarih vererek uyardı! Kar yağışı bitiyor, dondurucu soğuklar geliyor
Denizde görsel şölen! Kuşlar adeta siyah halı oluşturdu
ETİKETLER
#trafik kazası
#yaralı
#niğde
#ölüm
#jandarma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.