Niğde'de 3 aracın karıştığı feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Niğde'de korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Sabah saat 05.30 sıralarında gerçekleşen kaza, Niğde-Pozantı Otoyolu Göbeklidağ mevkii Adana istikametinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Rıza A. yönetimindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen 33 yaşındaki Erdal E. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Rıza A. yönetimindeki otomobil; yolun sağ tarafında emniyet şeridinde arıza nedeniyle park halinde bulunan ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış olan, 26 yaşındaki Yusuf U. yönetimindeki çekiciye bağlı yarı römorka çarptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Erdal E. idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki İhsan O. ile 30 yaşındaki Tekin G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, 20 yaşındaki Ahmet G. ile araç sürücüsü Erdal E. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.