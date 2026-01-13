Menü Kapat
 | Serhat Yıldız

AKOM, İstanbul için yeni tarih vererek uyardı! Kar yağışı bitiyor, dondurucu soğuklar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu güncelleyerek İstanbulluları soğuk hava ve yağış konusunda uyardı. Haftanın ilk gününde şehri etkisi altına alan kuvvetli kar yağışının ardından, Salı günü itibarıyla yağışların yer yer hafifleyerek devam etmesi bekleniyor. İşte detaylar...

AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, 13 Ocak Salı günü İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, aralıklı olarak hafif kar yağışı geçişleri görülecek.

AKOM, İstanbul için yeni tarih vererek uyardı! Kar yağışı bitiyor, dondurucu soğuklar geliyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle hissedilen sıcaklığın sıfırın altına ineceği tahmin ediliyor.

AKOM, İstanbul için yeni tarih vererek uyardı! Kar yağışı bitiyor, dondurucu soğuklar geliyor

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

Haftalık hava durumu detayları ise şu şekilde:

14 OCAK ÇARŞAMBA

Hafif Yağmurlu

Sıcaklık: 3°C - 9°C, Yağış: 1-3 kg arası

15 OCAK PERŞEMBE

Parçalı ve Az Bulutlu

Sıcaklık: 8°C - 12°C, Yağış beklenmiyor

16 OCAK CUMA

Parçalı Bulutlu

Sıcaklık: 6°C - 12°C, Yağış beklenmiyor

17 OCAK CUMARTESİ

Hafif Yağmurlu

Sıcaklık: 3°C - 8°C, Yağış: 3-7 kg arası

18 OCAK PAZAR

Karla Karışık Yağmurlu

Sıcaklık: 2°C - 5°C, Yağış: 5-10 cm arası

19 OCAK PAZARTESİ

Karla Karışık Yağmurlu

Sıcaklık: 3°C - 6°C, Yağış: 5-10 kg arası

AKOM, İstanbul için yeni tarih vererek uyardı! Kar yağışı bitiyor, dondurucu soğuklar geliyor

SÜRÜCÜLER VE YAYALAR İÇİN KRİTİK UYARI

AKOM, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde görülebilecek olan buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayollarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve kış ekipmanlarını ihmal etmemeleri önemle vurgulandı.

AKOM, İstanbul için yeni tarih vererek uyardı! Kar yağışı bitiyor, dondurucu soğuklar geliyor

KAR GİDECEK, SOĞUKLAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da hafta ortasından itibaren kar yağışının yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması, ancak soğukların etkisini bir süre daha sürdürmesi bekleniyor.

AKOM, İstanbul için yeni tarih vererek uyardı! Kar yağışı bitiyor, dondurucu soğuklar geliyor
#Yaşam
