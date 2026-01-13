AKOM, İstanbul için yeni tarih vererek uyardı! Kar yağışı bitiyor, dondurucu soğuklar geliyor

AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, 13 Ocak Salı günü İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, aralıklı olarak hafif kar yağışı geçişleri görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle hissedilen sıcaklığın sıfırın altına ineceği tahmin ediliyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

Haftalık hava durumu detayları ise şu şekilde:

14 OCAK ÇARŞAMBA

Hafif Yağmurlu

Sıcaklık: 3°C - 9°C, Yağış: 1-3 kg arası

15 OCAK PERŞEMBE

Parçalı ve Az Bulutlu

Sıcaklık: 8°C - 12°C, Yağış beklenmiyor

16 OCAK CUMA

Parçalı Bulutlu

Sıcaklık: 6°C - 12°C, Yağış beklenmiyor

17 OCAK CUMARTESİ

Hafif Yağmurlu

Sıcaklık: 3°C - 8°C, Yağış: 3-7 kg arası

18 OCAK PAZAR

Karla Karışık Yağmurlu

Sıcaklık: 2°C - 5°C, Yağış: 5-10 cm arası

19 OCAK PAZARTESİ

Karla Karışık Yağmurlu

Sıcaklık: 3°C - 6°C, Yağış: 5-10 kg arası

SÜRÜCÜLER VE YAYALAR İÇİN KRİTİK UYARI

AKOM, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde görülebilecek olan buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayollarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve kış ekipmanlarını ihmal etmemeleri önemle vurgulandı.

KAR GİDECEK, SOĞUKLAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da hafta ortasından itibaren kar yağışının yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması, ancak soğukların etkisini bir süre daha sürdürmesi bekleniyor.