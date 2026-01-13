AKOM, İstanbul için yeni tarih vererek uyardı! Kar yağışı bitiyor, dondurucu soğuklar geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, 13 Ocak Salı günü İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, aralıklı olarak hafif kar yağışı geçişleri görülecek.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle hissedilen sıcaklığın sıfırın altına ineceği tahmin ediliyor.
Haftalık hava durumu detayları ise şu şekilde:
14 OCAK ÇARŞAMBA
Hafif Yağmurlu
Sıcaklık: 3°C - 9°C, Yağış: 1-3 kg arası
15 OCAK PERŞEMBE
Parçalı ve Az Bulutlu
Sıcaklık: 8°C - 12°C, Yağış beklenmiyor
16 OCAK CUMA
Parçalı Bulutlu
Sıcaklık: 6°C - 12°C, Yağış beklenmiyor
17 OCAK CUMARTESİ
Hafif Yağmurlu
Sıcaklık: 3°C - 8°C, Yağış: 3-7 kg arası
18 OCAK PAZAR
Karla Karışık Yağmurlu
Sıcaklık: 2°C - 5°C, Yağış: 5-10 cm arası
19 OCAK PAZARTESİ
Karla Karışık Yağmurlu
Sıcaklık: 3°C - 6°C, Yağış: 5-10 kg arası
AKOM, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde görülebilecek olan buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayollarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve kış ekipmanlarını ihmal etmemeleri önemle vurgulandı.
İstanbul'da hafta ortasından itibaren kar yağışının yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması, ancak soğukların etkisini bir süre daha sürdürmesi bekleniyor.