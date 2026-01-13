Menü Kapat
TGRT Haber
 Yasin Aşan

Bu yılın fitre miktarı belirlendi! Diyanet fitrenin kaç TL olacağını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yılın fitre miktarını belirledi. Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, bu yıl fitre miktarının 240 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Bu yılın fitre miktarı belirlendi! Diyanet fitrenin kaç TL olacağını açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
10:36
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
10:36

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplantı düzenledi. Toplantının ardından kuruldan yapılan açıklamada, bu yıl ramazandan itibaren geçerli olacak fitre miktarının belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarı 240 TL olarak belirlendi.

Bu yılın fitre miktarı belirlendi! Diyanet fitrenin kaç TL olacağını açıkladı

Toplantı sonrası alınan kararlara yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili hadisişerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 lira olarak belirlenmesine, bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine, belirlenen meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebileceğine, bu meblağın aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi."

#Ekonomi
