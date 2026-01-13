Emekli bayram ikramiyesi için net rakam verdi! Muhammet Bayram'dan emekli, dul ve yetim aylığı alanlara çağrı

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşına yapılan düzenleme sonrası emekliler bayram ikramiyesine odaklandı. Ekonomist Muhammet Bayram, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a emekli ikramiyesi hakkında merak edilen soruları cevaplayarak süreç hakkında bilgi verdi.

En düşük emekli aylığının altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 12.19 olarak değil memur emeklilerine verilen zam oranı kadar yüzde 18 bir artışla 20 bin liraya yükseltildiğini hatırlatan Bayram, emeklilere verilecek ikramiye oranı hakkında da öngörülerde bulundu.

Bayram, "Burada emeklilerimizin refah payını artıran düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı alan kişilerin sayısı da 906.000 kişi arttı. Yani ödemiş olduğu SGK primine göre yapılan zam yüzde 12 zam en düşük emekli maaşı altında kalanlar 906.000 kişi oldu" dedi.

Hükümetin emeklilerin refahını artırmak adına daha önceki yıllarda birçok adım attığını belirten Bayram bundan sonra da bu şekilde desteklerin devamını beklediğini ifade etti.

Emekli maaşı alan vatandaşlar için ek kaynaklar hakkında hatırlatmada bulunan Bayram, "Emeklilerimize banka promosyonları yolu açıldı yani önceden emeklilerimiz banka promosyonu alamıyorken şimdi artık banka promosyonu alarak her maaş artışında daha yüksek bir bedelle promosyon tutarlarını anlaşmalı oldukları bankalardan alabiliyorlar" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Her yıl hükümet tarafından emekli vatandaşlara bayram promosyonu ödendiğinin altını çizen Bayram, "Son olarak 4000 TL olan bayram ikramiyesinin artırılması gündemde ancak mart ayı üçüncü haftası idrak edeceğimiz Ramazan bayramı öncesinde net tutar belirlenecektir" diyerek beklenen tarihi açıkladı.

Bayram, "Yine vatandaşın enflasyon karşısında mücadelesini hafifletmek için ikramiyelere daha yüksek bir artışın yapabileceği kanaatindeyim. Bayram ikramiyesi refah seviyesi düşük emekliler için çıkarılmıştı. Ancak yüksek maaş alan emeklilere de verilmesi, özellikle deprem sonrası bütçe yükü, konut yapımları ve yüksek faiz maliyetleri ile uğraşılması nedeniyle sorgulanır hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Bayram ikramiyesinin artacağı beklentisinin güçlü olduğunu ifade eden Bayram, "Mutlaka bir artış bekliyorum ancak ne kadar olacağı ve kimleri kapsayacağı şu an net değil. Ancak daha önceki uygulamalarda yıllık enflasyon oranına göre bir artış yapılmıştı. Şu anda yıllık enflasyonun yüzde 35, sene sonunda da yüzde 20’nin altında gelmesi bekleniyor. Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 30’lar civarında olacağını tahmin edersek emekli için bayram ikramiyesinin 5000 ila 5500 lira civarında olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Bayram, "Yine aynı şekilde bayram ikramiyesi dul ve eğitim aylıklar da uygulanacak olup maaşları aldıkları oranla bundan faydalanabileceklerdir" diyerek tüm maaş alan vatandaşlara bilgi verdi.