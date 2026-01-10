Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
Maaşınız vergi kesintisine mi giriyor? Özgür Erdursun gelir vergisi dilimi konusunda çalışanları uyardı

Gelir Vergisi tarifesinde yüzde 15’lik ilk vergi dilimi enflasyona göre yeterince artırılmadığı için çalışanlar her yıl daha erken yüksek vergi ödemeye başlıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a Gelir Vergisi tarifesinin özellikle yüzde 15’lik ilk diliminin yıllardır enflasyon karşısında yeterince artırılmadığını ve bunun ücretliler için ciddi gelir kaybına yol açtığını açıkladı ve çözüm önerilerinde bulundu.

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 12:08

Vergi Usul Kanunu’na göre, gelir vergisi dilimlerinin enflasyon oranında artırılması gerekiyor. Bunun amacı, maaşlar artsa bile vatandaşın daha ağır vergi yükü altına girmesini önlemek. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a verdiği açıklamada bu kuralın uzun süredir tam olarak uygulanmadığını ve çalışanların yüksek vergiler ödediğini anlattı.

Maaşınız vergi kesintisine mi giriyor? Özgür Erdursun gelir vergisi dilimi konusunda çalışanları uyardı

Erdursun, Türkiye’de gelir vergisi tarifesinin uzun yıllardır özellikle ücretliler aleyhine işlediğini belirterek, sorunun vergi oranlarından çok, vergi dilimlerinin enflasyon karşısında bilinçli şekilde yeterince artırılmamasından kaynaklandığını söyledi.

Erdursun, Gelir Vergisi tarifesinde yer alan yeniden değerleme oranının (YDO) kritik bir işlevi olduğuna dikkat çekerek, "Vergi Usul Kanunu’na göre bu oran, vergi tarifelerinin ve parasal sınırların enflasyon karşısında erimemesi için uygulanır. Yani teknik olarak Gelir Vergisi’nin ilk dilimi her yıl, bir önceki yılın yeniden değerleme oranı kadar artırılmak zorundadır" dedi.

Bu kuralın uzun zamandır usulüne uygun olmadığını ifade eden Erdursun "Vergi oranları kâğıt üzerinde aynı kalıyor ama dilimler dar tutulduğu için çalışanlar daha kısa sürede üst dilimlere geçiyor. Bu da fiilen daha fazla vergi ödemeleri anlamına geliyor" diyerek vergi ödeyen vatandaşı bilgilendirdi.

Maaşınız vergi kesintisine mi giriyor? Özgür Erdursun gelir vergisi dilimi konusunda çalışanları uyardı

YÜZDE 15'LİK İLK DİLİM KRİTİK

Gelir Vergisi sisteminde oranın giderek yükseldiğini ifade eden Erdursun, en düşük oran olan yüzde 15’lik ilk dilimin kısıtlı tutulmasının maaşlı çalışanlar açısından en büyük sorun olduğunun altını çizdi.

Erdursun, "İlk dilim olan yüzde 15'lik oran yeterince geniş olsaydı, çalışanlar yüzde 20 ve yüzde 27’lik oranlara bu kadar erken geçmezdi. Bugün insanlar daha fazla kazandıkları için değil, daha erken yüksek vergiye girdikleri için daha çok vergi ödüyor" diyerek durumu özetledi.

Erdursun, 2026 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasına rağmen, yüzde 15’lik ilk vergi dilimindeki artışın yaklaşık yüzde 20,5 seviyesinde kaldığına dikkat çekerek "Bu sadece bu yıla özgü bir durum değil. Geçmiş yıllarda da aynı tabloyu görüyoruz" diye konuştu.

Maaşınız vergi kesintisine mi giriyor? Özgür Erdursun gelir vergisi dilimi konusunda çalışanları uyardı

2000 YILINDAN BU YANA KAYIP VAR

Raporda yer alan verileri değerlendiren Erdursun, 2000 yılından bu yana yeniden değerleme oranları eksiksiz uygulansaydı bugün yüzde 15’lik ilk vergi diliminin yaklaşık 520 bin TL olması gerektiğini belirterek "Oysa mevcut sistemde bu rakam yaklaşık 190 bin TL. Aradaki fark, teknik bir hata ile açıklanamaz. Bu açıkça bir mali tercihtir ve bedelini ücretliler ödüyor" ifadelerini kullandı.

Maaşınız vergi kesintisine mi giriyor? Özgür Erdursun gelir vergisi dilimi konusunda çalışanları uyardı

SOMUT ÖRNEK: YILDA 16.500 TL FAZLA VERGİ

Erdursun, örnek bir hesaplama yaparak konuyu daha net şekilde açıkladı. Net 50 bin TL maaş alan ve yıllık brüt geliri 840 bin TL olan bir çalışanın mevcut sistemde yıllık 158.500 TL gelir vergisi ödediğini belirten Erdursun, “Eğer ilk dilim 520 bin TL olsaydı, bu kişinin ödeyeceği vergi 142.000 TL olacaktı. Yani çalışan yılda 16.500 TL fazladan vergi ödüyor" dedi.

Erdursun, vergi oranları artırılmadan, vergi dilimlerinin dar tutulması yoluyla daha fazla vergi alındığının altını çizdi. Uzman isim, "Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde ücretliler korunmuyor. Enflasyon maaşları eritirken, vergi sistemi de bu kaybı derinleştiriyor" diyerek çalışanları uyardı.

Maaşınız vergi kesintisine mi giriyor? Özgür Erdursun gelir vergisi dilimi konusunda çalışanları uyardı

VERGİ SİSTEMİNE REFORM GEREKİYOR

Erdursun, "Yüzde 15’lik ilk vergi dilimi, geçmişten gelen kayıpları telafi edecek şekilde yükseltilmeli. Gelir Vergisi tarifesi yeniden değerleme oranlarına otomatik olarak bağlanmalı. En önemlisi, vergi sistemi ücretliler lehine daha adil ve şeffaf hale getirilmelidir" diyerek sorun için çözüm önerilerine dikkat çekti.

Mevcut uygulamanın sürdürülmesinin çok yönlü zararları olduğunu ifade eden Özgür Erdursun, gelir vergisi sisteminde gecikmeden kapsamlı ve yapısal bir reform yapılması önerisinde bulundu.

