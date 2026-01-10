Maaşınız vergi kesintisine mi giriyor? Özgür Erdursun gelir vergisi dilimi konusunda çalışanları uyardı

Vergi Usul Kanunu’na göre, gelir vergisi dilimlerinin enflasyon oranında artırılması gerekiyor. Bunun amacı, maaşlar artsa bile vatandaşın daha ağır vergi yükü altına girmesini önlemek. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a verdiği açıklamada bu kuralın uzun süredir tam olarak uygulanmadığını ve çalışanların yüksek vergiler ödediğini anlattı.

Erdursun, Türkiye’de gelir vergisi tarifesinin uzun yıllardır özellikle ücretliler aleyhine işlediğini belirterek, sorunun vergi oranlarından çok, vergi dilimlerinin enflasyon karşısında bilinçli şekilde yeterince artırılmamasından kaynaklandığını söyledi.

Erdursun, Gelir Vergisi tarifesinde yer alan yeniden değerleme oranının (YDO) kritik bir işlevi olduğuna dikkat çekerek, "Vergi Usul Kanunu’na göre bu oran, vergi tarifelerinin ve parasal sınırların enflasyon karşısında erimemesi için uygulanır. Yani teknik olarak Gelir Vergisi’nin ilk dilimi her yıl, bir önceki yılın yeniden değerleme oranı kadar artırılmak zorundadır" dedi.

Bu kuralın uzun zamandır usulüne uygun olmadığını ifade eden Erdursun "Vergi oranları kâğıt üzerinde aynı kalıyor ama dilimler dar tutulduğu için çalışanlar daha kısa sürede üst dilimlere geçiyor. Bu da fiilen daha fazla vergi ödemeleri anlamına geliyor" diyerek vergi ödeyen vatandaşı bilgilendirdi.

YÜZDE 15'LİK İLK DİLİM KRİTİK

Gelir Vergisi sisteminde oranın giderek yükseldiğini ifade eden Erdursun, en düşük oran olan yüzde 15’lik ilk dilimin kısıtlı tutulmasının maaşlı çalışanlar açısından en büyük sorun olduğunun altını çizdi.

Erdursun, "İlk dilim olan yüzde 15'lik oran yeterince geniş olsaydı, çalışanlar yüzde 20 ve yüzde 27’lik oranlara bu kadar erken geçmezdi. Bugün insanlar daha fazla kazandıkları için değil, daha erken yüksek vergiye girdikleri için daha çok vergi ödüyor" diyerek durumu özetledi.

Erdursun, 2026 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasına rağmen, yüzde 15’lik ilk vergi dilimindeki artışın yaklaşık yüzde 20,5 seviyesinde kaldığına dikkat çekerek "Bu sadece bu yıla özgü bir durum değil. Geçmiş yıllarda da aynı tabloyu görüyoruz" diye konuştu.

2000 YILINDAN BU YANA KAYIP VAR

Raporda yer alan verileri değerlendiren Erdursun, 2000 yılından bu yana yeniden değerleme oranları eksiksiz uygulansaydı bugün yüzde 15’lik ilk vergi diliminin yaklaşık 520 bin TL olması gerektiğini belirterek "Oysa mevcut sistemde bu rakam yaklaşık 190 bin TL. Aradaki fark, teknik bir hata ile açıklanamaz. Bu açıkça bir mali tercihtir ve bedelini ücretliler ödüyor" ifadelerini kullandı.

SOMUT ÖRNEK: YILDA 16.500 TL FAZLA VERGİ

Erdursun, örnek bir hesaplama yaparak konuyu daha net şekilde açıkladı. Net 50 bin TL maaş alan ve yıllık brüt geliri 840 bin TL olan bir çalışanın mevcut sistemde yıllık 158.500 TL gelir vergisi ödediğini belirten Erdursun, “Eğer ilk dilim 520 bin TL olsaydı, bu kişinin ödeyeceği vergi 142.000 TL olacaktı. Yani çalışan yılda 16.500 TL fazladan vergi ödüyor" dedi.

Erdursun, vergi oranları artırılmadan, vergi dilimlerinin dar tutulması yoluyla daha fazla vergi alındığının altını çizdi. Uzman isim, "Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde ücretliler korunmuyor. Enflasyon maaşları eritirken, vergi sistemi de bu kaybı derinleştiriyor" diyerek çalışanları uyardı.

VERGİ SİSTEMİNE REFORM GEREKİYOR

Erdursun, "Yüzde 15’lik ilk vergi dilimi, geçmişten gelen kayıpları telafi edecek şekilde yükseltilmeli. Gelir Vergisi tarifesi yeniden değerleme oranlarına otomatik olarak bağlanmalı. En önemlisi, vergi sistemi ücretliler lehine daha adil ve şeffaf hale getirilmelidir" diyerek sorun için çözüm önerilerine dikkat çekti.

Mevcut uygulamanın sürdürülmesinin çok yönlü zararları olduğunu ifade eden Özgür Erdursun, gelir vergisi sisteminde gecikmeden kapsamlı ve yapısal bir reform yapılması önerisinde bulundu.