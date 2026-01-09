En düşük emekli maaşı 20 bin lira! Peki sizin aylığınız ne kadar oldu? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En düşük emekli aylığının artırılmasına karşı değiliz. Ancak bu artışın diğer emeklilere göre daha yüksek oranda yapılması, yüksek prim ödeyenlerin emeğini değersizleştirir ve prim–maaş dengesini bozar. Bu yaklaşım kayıt dışılığı teşvik eder. Çözüm nettir: Tüm emeklilere intibak! Ayrıca ilave zam yapılacak ise aynı oranda artış" dedi.

