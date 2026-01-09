En düşük emekli maaşı 20 bin lira! Peki sizin aylığınız ne kadar oldu? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Kategoriler
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayı itibarıyla yüzde 12,19 oranında zam kesinleşirken, en düşük emekli aylığı alan milyonlarca kişi ise bugün yasal düzenleme haberini aldı. Peki bu gelişmeyle birlikte emekli maaşları ne kadar oldu? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesapladı...
TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada, "Halen 16,881 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltilmiştir. Ocak itibarıyla en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak uygulanacaktır" dedi.
Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En düşük emekli aylığının artırılmasına karşı değiliz. Ancak bu artışın diğer emeklilere göre daha yüksek oranda yapılması, yüksek prim ödeyenlerin emeğini değersizleştirir ve prim–maaş dengesini bozar. Bu yaklaşım kayıt dışılığı teşvik eder. Çözüm nettir: Tüm emeklilere intibak! Ayrıca ilave zam yapılacak ise aynı oranda artış" dedi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylıklarında son durum hakkında da bilgi verdi. Erdursun, 17.827 TL'nin altındaki kök aylıkların, %12,19 artıştan sonra bile 20.000 TL'nin altında kaldığı için devlet tarafından otomatik olarak 20.000 TL'ye tamamlandığını ifade etti.
10.000 TL Kök Aylık: %12,19 artışla gerçek aylık 11.219 TL olur. Ancak 20.000 TL'ye tamamlanır. (Gerçek artış: %100)
11.000 TL Kök Aylık: %12,19 artışla gerçek aylık 12.341 TL olur. Ancak 20.000 TL'ye tamamlanır. (Gerçek artış: %81,82)
12.000 TL Kök Aylık: %12,19 artışla gerçek aylık 13.463 TL olur. Ancak 20.000 TL'ye tamamlanır. (Gerçek artış: %66,67)
13.000 TL Kök Aylık: %12,19 artışla gerçek aylık 14.585 TL olur. Ancak 20.000 TL'ye tamamlanır. (Gerçek artış: %53,85)
14.000 TL Kök Aylık: %12,19 artışla gerçek aylık 15.707 TL olur. Ancak 20.000 TL'ye tamamlanır. (Gerçek artış: %42,86)
15.000 TL Kök Aylık: %12,19 artışla gerçek aylık 16.828 TL olur. Ancak 20.000 TL'ye tamamlanır. (Gerçek artış: %33,33)
16.000 TL Kök Aylık: %12,19 artışla gerçek aylık 17.950 TL olur. Ancak 20.000 TL'ye tamamlanır. (Gerçek artış: %25,00)
17.000 TL Kök Aylık: %12,19 artışla gerçek aylık 19.072 TL olur. Ancak 20.000 TL'ye tamamlanır. (Gerçek artış: %17,65)
17.500 TL Kök Aylık: %12,19 artışla gerçek aylık 19.633 TL olur. Ancak 20.000 TL'ye tamamlanır. (Gerçek artış: %14,29)
17.800 TL Kök Aylık: %12,19 artışla gerçek aylık 19.970 TL olur. Ancak 20.000 TL'ye tamamlanır. (Gerçek artış: %12,36)
17.827 TL Kök Aylık: %12,19 artışla tam 20.000 TL ödenir. (Devlet farkı: 0 TL)
18.000 TL Kök Aylık: %12,19 artışla 20.194 TL ödenir.
20.000 TL Kök Aylık: %12,19 artışla 22.438 TL ödenir.
25.000 TL Kök Aylık: %12,19 artışla 28.047 TL ödenir.
30.000 TL Kök Aylık: %12,19 artışla 33.657 TL ödenir.