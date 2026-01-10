Menü Kapat
11°
 Bengü Sarıkuş

Kira geliri elde edenler dikkat! Büyükşehirlerdeki o düzenleme verileri altüst etti

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre Türkiye'de geçen yılın aralık ayı itibarıyla basit usulde gelir vergisi hariç vergi türlerine tabi faal mükellef sayısı yıllık bazda artış gösterdi. Türkiye'deki gelir vergisi mükellefi sayısı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artarak 3 milyon 6 bin 533'e yükseldi.

10.01.2026
10.01.2026
saat ikonu 11:09

Gelir vergisi mükellefi sayısı, Aralık 2025 itibarıyla 2024'ün aynı dönemine kıyasla 400 bin 44 artarak 3 milyon 6 bin 533'e ulaşırken artış oranı yüzde 15,3'e ulaştı. Bu mükelleflerin 685 bin 872'si İstanbul'da, 207 bin 573'ü Ankara'da, 195 bin 458'si de İzmir'de kayıtlı bulunuyor. Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da söz konusu dönemde 42 bin 760 artarak 1 milyon 234 bin 135'e yükseldi, artış yüzde 3,6 oldu.

Kira geliri elde edenler dikkat! Büyükşehirlerdeki o düzenleme verileri altüst etti

KİRA GELİRİ ELDE EDEN MÜKELLEF SAYISI YÜZDE 18,3 ARTTI

Gelir stopaj vergisi mükellefi sayısı geçen yıl itibarıyla 2024'e göre 190 bin 147 yükselişle 4 milyon 341 bin 313 olarak kayıtlara geçti. Bu kategorideki artış oranı yüzde 4,6 olarak hesaplandı.

KDV mükellefi sayısı da bu dönemde 456 bin 249 artışla 4 milyon 161 bin 427'ye ulaştı, artış oranı yüzde 12,3 oldu.

Kira geliri elde edenler dikkat! Büyükşehirlerdeki o düzenleme verileri altüst etti

Hazine ve Maliye Bakanlığının kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik denetimleri mükellef sayısına da yansıdı. Geçen yıl gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı, 496 bin 633 artışla 3 milyon 206 bin 999'a ulaşırken artış yüzde 18,3 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise yüzde 34,3 azalarak 539 bin 739'a geriledi.

Resmi Gazete'nin 9 Eylül 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işlerin, diğer 17 büyükşehirde de bazı istisnalar gözetilerek bu kapsamın dışına çıkarılması kararlaştırılmıştı. 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle tüm büyükşehirlerde aynı işi yapanların eşit uygulamaya tabi olması hedeflenmişti.

Kira geliri elde edenler dikkat! Büyükşehirlerdeki o düzenleme verileri altüst etti

2025 sonu itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve bir önceki yıla göre değişim oranları şöyle:

Vergi Türü Aralık 2024 Aralık 2025 Değişim oranı (Yüzde) Yıllık Fark
Gelir Vergisi 2.606.489 3.006.533 15,3 400.044
Gelir Stopaj Vergisi 4.151.166 4.341.313 4,6 190.147
GMSİ 2.710.366 3.206.999 18,3 496.633
Basit Usulde Gelir Vergisi 821.849 539.739 -34,3 -282.110
Kurumlar Vergisi 1.191.375 1.234.135 3,6 42.760
KDV 3.705.178 4.161.427 12,3 456.249

