Nişanlı çiftlere 500 bin lira çeyiz yardımı! 81 ilde geçerli: İşte başvuru tarihi

İLK EVLİLİK İÇİN DESTEK VERİLECEK

"İki İnsan Bir Hayat" projesine 18-35 yaş aralığında bulunan, Türkiye'deki herhangi bir ilde ikamet eden, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi, aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.

