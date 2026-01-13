Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yeni evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Ocak 13, 2026 09:11
1
evlilik hibe

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), gençlerin evlilik yolculuğuna umut olacak yeni bir destek hamlesini hayata geçiriyor. TDV Genel Müdürü İzani Turan, vakfın 2025 yılı faaliyetlerini ve 2026 hedeflerini açıklarken, bu yıl “İki İnsan Bir Hayat” sloganıyla başlatılacak kampanyanın detaylarını paylaştı.

Turan, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi gençlere evlilik sürecinde yalnızca geçici değil, kalıcı ve sürdürülebilir destekler sağlanacağını vurguladı. Yeni uygulamayla genç çiftlerin evlilik sürecinde maddi ve sosyal açıdan güçlendirilmesi hedefleniyor.

İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

2
Yeni evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

18-35 YAŞ ARASI ÇİFTLER 

Yeni evlenecek çiftlere 500 bin liralık hibe verileceğini açıklayan Turan “Proje kapsamında Türkiye’de ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 18-35 yaş aralığındaki gençlere çeyiz desteği sağlamayı ve çiftlerin nikah törenini yapmayı hedefliyoruz.

3
evlilik desteği

BAŞVURULAR 31 MART'TA SONA EREECEK 

Yardımlar hayırseverler tarafından karşılanacak. Başvurular 13 Mart’ta başlayacak, 31 Mart’ta sona erecek. Hane geliri iki asgari ücreti geçmeyecek” dedi.

4
Yeni evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

TDV, 2025 yılı boyunca 149 ülkede 50 milyon 773 bin 77 ihtiyaç sahibine ulaştı. Vakıf Genel Müdürü İzani Turan “Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar” şiarıyla Ramazan ve Kurban Bayramı organizasyonları, Gazze’ye insani yardımlar, afet çalışmaları, su kuyuları, yetim destekleri ve eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Turan “7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 9 milyon 154 bin 574 kişiye, toplam 42 milyon 600 bin dolar değerinde yardım yapıldı.

5
Yeni evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Suriye’de 1 milyon 163 bin 500, Sudan, Yemen ve Arakan’da 88 bin 523 kişiye insani yardım sağladık. 81 ilde kurulan hayır çarşılarından 192 milyon TL gelir elde edildi. Bu kaynağı Gazze’nin yaralarını sarmak için kullanıyoruz. Ramazan ayında 83 ülkede 2 milyon 156 bin kişiye yardım götürüldü” dedi. 

6
Yeni evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Vekâlet yoluyla kurban kapsamında 81 ülkede 898 bin 450 hisse kesildiğini aktaran Turan şöyle konuştu: 1 milyon 185 bini mazlum Filistinli olmak üzere toplam 37 milyon 285 bin 675 ihtiyaç sahibine ulaştık. 2025’te Gazze’de gıda, sıcak yemek, su, kıyafet, barınma, bebek maması ve hijyen desteğiyle 4 milyon 487 bin 287 kişiye yardım sağladık.

7
Yeni evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Türkiye gazetesine konuşan; Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, ‘Unutursan Yetim Kalır Projesi’ne de değindi. Proje doğrultusunda, yurt içinde ve yurt dışında 36 bin 688 öksüz ve yetime aylık nakdî destek, eğitim, barınma ve kıyafet yardımı ulaştırdıklarını bildirdi. 

8
Yeni evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Turan “Hediyem Kitap Olsun Projemizle ise 2025 yılında yurt içinde 281 kütüphaneye 70 bin 264 kitap desteği verdik. Hediyem Kur’ân Olsun Projemiz kapsamında da yurt içinde ve yurt dışında 95 bin 915 Kur’ân-ı kerim dağıttık. Yurt içi ve uluslararası 22 burs ve destek programı/projesi çerçevesinde 8 bin 39 öğrenciye, yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz çeşitli eğitim çalışmalarıyla ise toplamda 45 bin 192 öğrenciye destek olduk” açıklamalarında bulundu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.