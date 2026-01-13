Ev alacaklar dikkat! Murat Gültekin konut sahibi olmak isteyenlerin beklediği tarihi açıkladı

Kategoriler
Ev sahibi olmak ve konut yatırımı yapmak isteyenler 2026 yılında diledikleri yatırımı yapmak için uygun zamanı bekliyor. Peki hangi zaman ve hangi lokasyondan yatırım yapmak daha çok kazandırır? Gayrimenkul ve Arsa Uzmanı Murat Gültekin, 2026 yılında ev almak isteyenler için çok kritik uyarılarda bulundu.
Konut piyasasında yaşanan durgunluk ve sonrasında gelen toparlanmaya dikkat çeken Gültekin, katıldığı bir Youtube programında yatırımcıların özellikle bölge seçimine odaklanması gerektiğini vurguladı.
Konut sektörünün 2023 Ekim–2024 Şubat döneminde tarihinin en durağan sürecini yaşadığını hatırlatan Gültekin, bu sürecin artık geride kaldığını belirterek "2023’ün sonu ile 2024’ün ilk ayları arasında Türkiye’de konut sezonu adeta kapandı. Ancak 2024’ün Mart–Nisan aylarından itibaren piyasada yavaş yavaş bir toparlanma başladı. 2025 yılında ise genel eğilim yukarı yönlüydü. Buna rağmen bazı bölgelerde fiyatlar hâlâ yatay seyrediyor" dedi.
Sektörde ciddi bir nakit sıkışıklığı yaşandığını ifade eden Gültekin, konut kredi faizlerinin yüksek seviyelerde kalmasının talebi baskıladığını dile getirdi. Piyasada görülen satışların büyük kısmının zorunlu satışlar olduğuna dikkat çekerek "Görüştüğümüz birçok müteahhit artık maliyet fiyatına bile konut satamaz hâle geldiğini söylüyor. Bugün yapılan satışların önemli bir bölümü, acil nakit ihtiyacı olan üreticilerin, maliyetin altında fiyatlarla nakdi olan yatırımcılara yaptığı satışlardan oluşuyor" dedi.
Faizlerde aşağı yönlü bir eğilimin başlaması hâlinde konut kredi kampanyalarının genişleyebileceğini ifade eden Gültekin, Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini belirtti.
Gültekin, "Eskiden 120 ay vadeyi geçmeyen konut kredileri vardı. Artık 240 ay vadeli kampanyaları konuşmaya başlayacağız. Alım gücü ciddi şekilde düştü, fiyatlar çok yükseldi. Bu nedenle 2026’nın ikinci yarısı konut piyasası açısından çok daha net bir tablo sunacak" diyerek ev almak isteyenler için kritik tarihi açıkladı.
2025 yılında yatırım araçları arasında altın ve gümüşün öne çıktığını belirten Gültekin, küresel jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. ABD politikaları, Rusya–Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelere dikkat çeken Gültekin, "Küresel ölçekte en küçük bir gerginlik bile altını yukarı çekiyor. Jeopolitik riskler devam ederse 2026’da ons altında 5.500 dolar seviyeleri görülebilir. Dolar/TL’nin 48–53 bandına oturması hâlinde gram altında 8.500 TL gündeme gelir" dedi.
Altın yatırımını konuta dönüştürmek isteyenlere önemli bir uyarıda bulunan Gültekin, gelişmiş ve gelişmekte olan bölgeler arasındaki farkın altını çizerek "Gelişmekte olan bölgeler kriz dönemlerinde bile ya yatay kalır ya da yükselir. Ancak gelişimini tamamlamış bölgelerde, özellikle nakit sıkışıklığının arttığı dönemlerde fiyat düşüşleri görülebilir" dedi.
Gültekin’e göre 2026 ortasında yatırımcı, altının mevcut değeri ile altı ay sonraki potansiyel getiriyi karşılaştırmalı. Gelişmiş bölgelerde fiyat artışının %30–35 ile sınırlı kalabileceğini belirten Gültekin, gelişmekte olan bölgelerde ise faiz indirimleriyle birlikte %40–50’ye varan artışların mümkün olabileceğini söyledi.
İnşaat maliyetlerinin büyük ölçüde dövize bağlı olduğunu hatırlatan Gültekin, arsa fiyatlarındaki sürekli artışın gelişmekte olan bölgelerdeki potansiyeli artırdığını vurgulayarak "Kredi faizleri düştüğünde baskılanmış fiyatlar çok hızlı yukarı gider. Bu nedenle 2026’da en ciddi fiyat artışlarını gelişmekte olan bölgelerde görebiliriz" dedi.
Faiz cephesinde 2026 sonu için politika faizinin %27–28 bandına gerileyebileceğini öngören Gültekin, enflasyonun ise %18–21 aralığında kalabileceğini belirtti. Tek haneli faiz ve enflasyon için 2027’den önce umutlu olmadığını söyledi.
Olası erken seçim ihtimalinin de ekonomik politikaları etkileyebileceğini ifade eden Gültekin, seçim ekonomisinin devreye girmesi hâlinde konut kredileri ve teşviklerde hızlanma görülebileceğini, ancak bu sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.