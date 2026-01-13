Menü Kapat
Yarın okullar tatil mi 14 Ocak Çarşamba? İstanbul’da eğitime ara verilmişti

İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil edilmesinin ardından gözler yarın okullar tatil mi sorusuna çevrildi. Ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrasında öğrenci ve velilerin gündeminde okullarda tatil durumu yer aldı.

Yarın okullar tatil mi 14 Ocak Çarşamba? İstanbul’da eğitime ara verilmişti
Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olurken okullarda durumu da yakından takip edildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ilde yağış etkisini artırdı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 14 OCAK İSTANBUL?

14 Ocak günü 'da okullarda tatil durumu bulunmuyor. Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı uyarısı sonrasında pazartesi günü tatil edilmişti. Bugün ve yarın için ise herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.

Yarın okullar tatil mi 14 Ocak Çarşamba? İstanbul’da eğitime ara verilmişti

BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kar kalınlığı 3 metreyi buldu! “Alaska değil Başören köyü”
