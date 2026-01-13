Menü Kapat
TGRT Haber
 Şenay Yurtalan

Kar kalınlığı 3 metreyi buldu! “Alaska değil Başören köyü”

Kış aylarında oldukça sert mevsim koşulları ile karşı karşıya kalan Sivas’ta etkili olan kar ve tipi sonrası kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu. Yaşadıklarını cep telefonu ile kaydeden köy halkı “Alaska değil Başören köyü” sözleriyle duruma esprili şekilde yaklaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önceki gün Sivas’ta yoğun kar yağışı ve tipi olacağına dair tahminlerde bulunmuş, vatandaşların da hazırlıklı olması belirtilmişti. Uyarıdan kısa süre sonra etkili olan yağış, özellikle kırsal kesimde hayatı durma noktasına getirdi. Birçok köy yolu kar nedeniyle araç ulaşımına kapanırken kırsaldaki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar kalınlığı 3 metreyi buldu! "Alaska değil Başören köyü"

"ALASKA DEĞİL BAŞÖREN KÖYÜ"

Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına sonrası kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu. Bina boyuna ulaşan kar kalınlığı sonrası hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Başören Mahallesi'nde besici Erdal Yüksel, yoğun tipi nedeniyle ahırdaki hayvanlarını yemleyemedi. Beldedeki tipiyi cep telefonu ile kaydeden Bilal Erdoğan ise, yüzleri gülümsetti. Tipiden etkilenmemek isteyen Erdoğan yüzünü kapatarak, "Alaska değil Başören köyü" dedi.

Kar kalınlığı 3 metreyi buldu! “Alaska değil Başören köyü”
#Yaşam
