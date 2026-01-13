Kar kalınlığı 3 metreyi buldu! “Alaska değil Başören köyü”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önceki gün Sivas’ta yoğun kar yağışı ve tipi olacağına dair tahminlerde bulunmuş, vatandaşların da hazırlıklı olması belirtilmişti. Uyarıdan kısa süre sonra etkili olan yağış, özellikle kırsal kesimde hayatı durma noktasına getirdi. Birçok köy yolu kar nedeniyle araç ulaşımına kapanırken kırsaldaki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

"ALASKA DEĞİL BAŞÖREN KÖYÜ"

Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına sonrası kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu. Bina boyuna ulaşan kar kalınlığı sonrası hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Başören Mahallesi'nde besici Erdal Yüksel, yoğun tipi nedeniyle ahırdaki hayvanlarını yemleyemedi. Beldedeki tipiyi cep telefonu ile kaydeden Bilal Erdoğan ise, yüzleri gülümsetti. Tipiden etkilenmemek isteyen Erdoğan yüzünü kapatarak, "Alaska değil Başören köyü" dedi.