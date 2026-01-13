Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar yağışı çok sert geliyor: Günlerde durmadan yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Ocak Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinin yağış etkisini gösterecek. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Yağışlar Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde kuvvetlenecek.

KAR YAĞIŞI İÇİN ALARM VERİLDİ

Öte yandan yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda ise kar yağışı ve soğuk hava uyarılarında bulunuldu. Bugün yurdun neredeyse tamamında kar yağışı görüleceği bildirildi. Yarın ise Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı hariç batı illerinde kar yağışı etkisini yitirecek. Kar yağışı doğu illerine kayacak. Cumartesi günü ise doğu illerinde kar yağışı batı illerinde ise yer yer güneşli, yer yer sağanak görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DON VE BUZLANMA UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13 OCAK 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri ile ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu Yakası'nın karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde yer yer kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kutahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin ilk saatlerde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgede kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısında hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek yağışların Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Hakkari, Şırnak ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, bölgenin güneyinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.

BATMAN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı