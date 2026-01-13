Dolar ve euro fırladı! İşte 13 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 13 Ocak Salı günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Haftalardır yükselişini sürdüren Dolar ve euro günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 13 Ocak 2026 Salı güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,1487
Satış (TL): 43,1565
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,3204
Satış (TL): 50,3899