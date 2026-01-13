Altın rekorlara doymuyor! Gram altın fırladı: İşte 13 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın piyasasındaki hareketlilik 13 Ocak Salı gününde de devam ediyor. İnişli çıkışlı bir grafik çizen altın yeni haftayı rekorla açtı. Dün yükseliş gösteren altın fiyatları 13 Ocak Salı gününü de yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Ocak 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 6.375,85
SATIŞ(TL) 6.376,62
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ(TL) 10.436,00
SATIŞ(TL) 10.529,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ(TL) 42.685,00
SATIŞ(TL) 43.328,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ(TL) 5.824,07
SATIŞ(TL)6.094,60
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ(USD) 4.597,97
SATIŞ(USD) 4.597,97