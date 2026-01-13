Altın rekorlara doymuyor! Gram altın fırladı: İşte 13 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik 13 Ocak Salı gününde de devam ediyor. İnişli çıkışlı bir grafik çizen altın yeni haftayı rekorla açtı. Dün yükseliş gösteren altın fiyatları 13 Ocak Salı gününü de yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Ocak 2026 altın fiyatları...