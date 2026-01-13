Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Adana'da sokak ortasında kanlı pusu! Baba ile oğlu kurşuna dizildi

Adana'da silahlı bir saldırgan, 'kız kaçırma' meselesi yüzünden husumetli olduğu baba ile oğluna kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan baba ağır yaralandı, 16 yaşındaki oğlu ise hayatını kaybetti. Kanlı infaz güvenlik kamerasına yansıdı.

13.01.2026
13.01.2026
saat ikonu 06:07

Adana'nın Yüreğir ilçesinde güpegündüz kanlı bir saldırı düzenlendi. Baba ile oğlu sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu.

Havutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Bekir Yeşil (43) ve oğlu Muhammed Yeşil (16) kız kaçırma mevzusu yüzünden aralarında husumet bulunan şahsın silahlı saldırısına uğradı.

GÜPEGÜNDÜZ KURŞUN YAĞDIRDI

Yüzünü kapüşon ile gizleyip koşarak sokakta bulunan baba ve oğlunun yanına gelen şahıs, tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı. Kanlar içinde kalan baba ve oğlu yere yığıldı.

Adana'da sokak ortasında kanlı pusu! Baba ile oğlu kurşuna dizildi

BABA AĞIR YARALI, OĞLU KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Muhammed Yeşil yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, baba Bekir Yeşil'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Muhammed Yeşil'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

