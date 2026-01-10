Aydın'da gazeteciye silahlı saldırı kamerada! Yeniden Refah İl Başkanı Hüseyin Kaya gözaltında

Aydın'ın Söke ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, Aydın Caddesi'nde karşılaştığı Durmuş Tuna'yı bacağından yaraladı. Olay anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde Hüseyin Kaya'nın hızla gelerek, kaldırımda bir kişi ile sohbet eden Tuna'yı silahla ayağından vurması ve yere düşen Tuna'yı bir süre darp ettikten sonra olay yerinden ayrılması yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.