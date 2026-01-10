'Telefonum beni dinliyor' diyenler haklı çıktı: Konuştuğunuz ürünün reklamı neden anında karşınıza geliyor?

"TETİKLEYİCİ KELİME" VE ULTRASONİK TAKİP

Akıllı telefonlardaki sesli asistanlar (Siri, Google Asistan, Alexa vb.), çalışmak için bir "uyanma komutu" bekler ("Hey Siri" gibi). Bu komutu duyabilmek için mikrofonun teknik olarak 7/24 açık ve dinlemede olması gerekir. İşlemci, bu tetikleyici kelimeyi duyana kadar olan sesleri kaydetmez ve siler. Ancak pazarlama dünyası bu kapıyı aralamayı başardı.

Bazı uygulamalar, konuşma içerisindeki "tatil", "araba", "pizza", "kedi maması" gibi spesifik anahtar kelimeleri (keywords) birer tetikleyici olarak kodlar. Siz arkadaşınızla sohbet ederken bu kelimeler geçtiğinde, uygulama bu veriyi anonim bir metin dosyasına dönüştürüp reklam sunucularına gönderir. Yani sesiniz gitmez, ama ilgi alanınız gider.

Daha da korkutucu olanı "Ultrasonik Çapraz Cihaz Takibi" teknolojisidir. Televizyonda izlediğiniz bir reklam, insan kulağının duyamayacağı frekansta (ultrasonik) bir ses yayar. Telefonunuzun mikrofonu bu sesi algılar ve "Kullanıcı şu an TV'de bu reklamı izliyor" bilgisini sunucuya iletir. Böylece TV'de gördüğünüz arabanın reklamı, 5 dakika sonra Instagram akışınıza düşer.