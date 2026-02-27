Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Banu İriç

Genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi! Feci kaza sonrası aylardır yoğun bakımdaydı

İstanbul'da şiddetli rüzgarda devrilen ağacın kalarak ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Genç oyuncu hayatını kaybetti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
23:57
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
00:04

"Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Duy Beni", "Bir Zamanlar Kıbrıs" gibi projelerle adından söz ettiren 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız vefat etti.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi! Feci kaza sonrası aylardır yoğun bakımdaydı

Cenaze namazının ikindi namazına müteakip Safa Camii'nde (Kartal Soğanlık) kılınacağı duyuruldu.
Meslektaşı Caner Topçu, sosyal medya hesabından başsağlığı diledi.
15 Ağustos tarihinde rüzgarda gövdesinden koparak devrilen ağacın altında kalan genç oyuncu aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

İBRAHİM YILDIZ'IN VEFATI SONRASI CENAZE BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Ünlü oyuncunun meslektaşı Caner Topçu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Canımız, kıymetli arkadaşımız İbrahim Yıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Cenaze namazı, ikindi namazına müteakip (Kartal Soğanlık) Safa Camii'nde kılınacaktır.

Tüm dost ve sevenlerine duyurulur.

Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz"

