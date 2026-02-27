Genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi! Feci kaza sonrası aylardır yoğun bakımdaydı

"Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Duy Beni", "Bir Zamanlar Kıbrıs" gibi projelerle adından söz ettiren 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız vefat etti.

15 Ağustos tarihinde rüzgarda gövdesinden koparak devrilen ağacın altında kalan genç oyuncu aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

İBRAHİM YILDIZ'IN VEFATI SONRASI CENAZE BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Ünlü oyuncunun meslektaşı Caner Topçu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Canımız, kıymetli arkadaşımız İbrahim Yıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Cenaze namazı, ikindi namazına müteakip (Kartal Soğanlık) Safa Camii'nde kılınacaktır.

Tüm dost ve sevenlerine duyurulur.

Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz"