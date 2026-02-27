Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Fikret Orman tanık olarak dinlendi

Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman ‘tanık' sıfatıyla ifade verdi. Mahkeme, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da tanık olarak dinlenilmesine hükmetti.

27.02.2026
27.02.2026
Eski manken ve 1996 Best Model Of Türkiye birincisi Güzide Duran ile 18 yıllık eşi olan iş insanı ve mimar Adnan Aksoy'un karşılıklı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmada Güzide Duran'ın avukatı Feyza Altun ile Adnan Aksoy'un avukatı hazır bulundu.

FİKRET ORMAN TANIK OLARAK DİNLENDİ

İki çocukları bulunan Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında Beşiktaş Eski Başkanı ‘tanık' sıfatıyla ifade verdi.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Fikret Orman tanık olarak dinlendi

OKAN BURUK DA TANIK OLARAK DİNLENECEK

Duruşmada Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Adnan Aksoy'un tanığı olarak dinlendi. Yaklaşık 40 dakika süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy'un diğer tanığı olan Galatasaray Teknik Direktörü 'un bir sonraki celse dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Fikret Orman tanık olarak dinlendi

Daha önce süreçle ilgili hukuki detaylara girmeden çocuklarıyla olan durumuna değinen Güzide Duran, "Şükrettiğim çok şey var. Şanslı olduğum konular var. Yaşadığım süreç benim sınavım. Sabır göstereceğim. Her kötü şeyin sonucunda güzel şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

