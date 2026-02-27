Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Dilan Çıtak, "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi, Ahmet Tatlıses ise öfke kustu

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı hakkındaki sözleri sosyale medyada çok konuşuldu. Dilan Çıtak son verdiği röportajda "Mirastan vazgeçmeyeceğim" derken, Ahmet Tatlı ise babasına sitem etti.

Dilan Çıtak,
KAYNAK:
Show TV
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 17:17

soyadını kullanmayan kızı 'ı silmiş, oğlu ile de mahkemelik olmuştu. "Keşke bütün çocuklarım İdo ve Melek Zübeyde gibi olsa" diyen İbrahim Tatlıses sözleriyle sosyal medyayı salladı. Tatlıses, "Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin" dedi. Dilan Çıtak, "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi, Ahmet Tatlıses ise öfke kustu.

DİLAN ÇITAK: MİRASTAN VAZGEÇMEYECEĞİM

Dilan Çıtak, "İbrahim Tatlıses'e karşı olmadım, onun bana olan tavrına karşıyım. İbrahim Tatlıses'i affettim ama o kendisini affetmeme fırsat vermiyor. Polat Yağcı'nın masasında otururken İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna arayıp, 'İdo'ya yapmadığın yatırımı o kıza yapmayacaksın' dediğini biliyorum" dedi.

Dilan Çıtak, "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi, Ahmet Tatlıses ise öfke kustu

Babasının İbrahim Tatlıses olduğunu 17 yaşında öğrenen Dilan Çıtak, "Hiçbir zaman 'beni kabul et' diye bir talebim olmadı. Her zaman geri durdum ve hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'in kızı olmaktan gurur duymadım" ifadelerini kullandı. Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'in kendisini nüfusuna alma süreci hakkında ise; "Çok güzel bir hayatım varken bir anda 'Dilan benim kızım' açıklamasını yaptı. Beni yanına çağırdı, fotoğraflar çekildi. 'Nüfusumuza alıyoruz' dendi." dedi.

Dilan Çıtak, "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi, Ahmet Tatlıses ise öfke kustu

Dilan Çıtak'ın İbrahim Tatlıses'le ilgili daha önce de ortaya attığı "İlaçları verilmiyor" açıklamasına da değinen Çıtak, "İlaçlarının verilmediğini düşünüyorum. Yanındayken de ilaçlarının verilmediğine şahit olmuştum. Yanında duran insanların İbrahim Tatlıses'in sağlığıyla işi yok. Yanındaki insanların derdi İbrahim Tatlıses'in parası" iddiasında bulundu. Çıtak, ayrıca "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi.

"İBRAHİM TATLISES'İN RAHATSIZLIKLARI VAR"

Ahmet Tatlıses ise, "Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor. Çok yalanlar söylüyor. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" diye konuştu.

Dilan Çıtak, "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi, Ahmet Tatlıses ise öfke kustu

AHMET TATLI: BABAM DEMANS OLABİLİR

İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığıyla ilgili de açıklamalar yapan Ahmet Tatlıses, "Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi" dedi. İbrahim Tatlıses üzerinden birilerinin para kazandığını savunan Ahmet Tatlıses, "Konserlerde İbrahim Tatlıses'i tuvalete bile göndermiyorlar. İlaç veriyorlar tuvalete gitmesin diye. Yardımcısı zaten nikâhlı eşi. Etrafı o paraları cebine indiriyor. Hem evlatlarına hem de kendisine haksızlık ediyor" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak, "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi, Ahmet Tatlıses ise öfke kustu
#ibrahim tatlıses
#Dilan Çıtak
#ahmet tatlıses
#Miras Kavgası
#Aile Ilişkileri
#Magazin
