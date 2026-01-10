AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a çok kuvvetli kar yağışı geliyor: Megakent buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yurdun büyük bir bölümü sağanak ve fırtınaya teslim oldu. Kuvvetli fırtına birçok ilde hayatı olumsuz etkilerken bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM'dan yapılan uyarıda 2 güne dikkat çekildi. İstanbulluların hasretle beklediği kar yağışı için tarih verildi. Değerlendirmelere göre, bu kez İstanbul çok sert bir kar yağışı ile karşı karşıya kalacak.

İSTANBUL KARA DOYACAK

Yapılan 5 günlük değerlendirmeye göre, İstanbul'da yarın ve pazartesi günü kar yağışı görülecek. Yarın karla karışık başlayan kar yağışı pazartesi günü kuvvetlenecek. Sıcaklıklar ise sıfır dereceye kadar düşecek. Uzmanlara göre pazartesi yağacak olan karın tutma ihtimali ise çok kuvvetli.

RÜZGAR ÇOK SERT ESECEK

AKOM yaptığı açıklamada, "Rüzgârın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve fırtına (40–75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (60–90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.