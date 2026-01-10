Menü Kapat
11°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a çok kuvvetli kar yağışı geliyor: Megakent buz kesecek

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için peş peşe uyarılarda bulundu. Yapılan değerlendirmede, yarın ve pazartesi günleri için kar alarmı verildi. Megakentte sıcaklıklar sıfır dereceye inecek, il genelinde kuvvetli kar yağışı görülecek. İşte detaylar...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 11:57
|
10.01.2026
10.01.2026
saat ikonu 12:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yurdun büyük bir bölümü sağanak ve fırtınaya teslim oldu. Kuvvetli fırtına birçok ilde hayatı olumsuz etkilerken bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM'dan yapılan uyarıda 2 güne dikkat çekildi. İstanbulluların hasretle beklediği kar yağışı için tarih verildi. Değerlendirmelere göre, bu kez İstanbul çok sert bir kar yağışı ile karşı karşıya kalacak.

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a çok kuvvetli kar yağışı geliyor: Megakent buz kesecek

İSTANBUL KARA DOYACAK

Yapılan 5 günlük değerlendirmeye göre, İstanbul'da yarın ve pazartesi günü kar yağışı görülecek. Yarın karla karışık başlayan kar yağışı pazartesi günü kuvvetlenecek. Sıcaklıklar ise sıfır dereceye kadar düşecek. Uzmanlara göre pazartesi yağacak olan karın tutma ihtimali ise çok kuvvetli.

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a çok kuvvetli kar yağışı geliyor: Megakent buz kesecek

RÜZGAR ÇOK SERT ESECEK

AKOM yaptığı açıklamada, "Rüzgârın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve fırtına (40–75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (60–90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a çok kuvvetli kar yağışı geliyor: Megakent buz kesecek
