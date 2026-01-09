AKOM'dan sarı kodlu alarm! İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı: Okullar tatil olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da pazar günü görülecek olan karla karışık yağmurun, pazartesi gününden itibaren etkisini artırarak yerini yoğun kar yağışına bırakması bekleniyor.



İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

AKOM İstanbul'da haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Pazartesi günü için İstanbul'da için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

10.01.2026 – CUMARTESİ

Min: 9°C – Max: 14°C

Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu

11.01.2026 – PAZAR

Min: 1°C – Max: 9°C

Karla karışık yağmurlu, yüksekler karlı

12.01.2026 – PAZARTESİ

Min: 0°C – Max: 3°C

Kuvvetli kar yağışlı

13.01.2026 – SALI

Min: 0°C – Max: 4°C

Parçalı bulutlu, aralıklı hafif harlı

14.01.2026 – ÇARŞAMBA

Min: 3°C – Max: 8°C

Parçalı ve az bulutlu

15.01.2026 – PERŞEMBE

Min: 4°C – Max: 9°C

Parçalı ve az bulutlu

Bu akşam için lodos uyarısında bulunan AKOM, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen Lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, Cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60–90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

HARİTAYA YANSIDI

MGM, pazartesi ve salı günü İstanbul ve Trakya'yla birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı görüleceği tahmininde bulundu.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

İstanbul'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi ve salı günleri için eğitim ve öğretime ara verilebileceği öngörülürken, henüz Valilik makamından tatil kararına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.