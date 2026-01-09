Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

AKOM'dan sarı kodlu alarm! İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı: Okullar tatil olacak mı?

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kritik kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. MGM, kuvvetli fırtına, kar ve çığ tehlikesine karşı da 27 kentte 'sarı' kodlu uyarıda bulunurken, akıllara 'Okullar tatil olacak mı?' sorusu geldi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
09.01.2026
12:39
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
12:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da pazar günü görülecek olan karla karışık yağmurun, pazartesi gününden itibaren etkisini artırarak yerini yoğun kar yağışına bırakması bekleniyor.

AKOM'dan sarı kodlu alarm! İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı: Okullar tatil olacak mı?


İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

AKOM İstanbul'da haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Pazartesi günü için İstanbul'da için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

10.01.2026 – CUMARTESİ
Min: 9°C – Max: 14°C
Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu

11.01.2026 – PAZAR
Min: 1°C – Max: 9°C
Karla karışık yağmurlu, yüksekler karlı

12.01.2026 – PAZARTESİ
Min: 0°C – Max: 3°C
Kuvvetli kar yağışlı

13.01.2026 – SALI
Min: 0°C – Max: 4°C
Parçalı bulutlu, aralıklı hafif harlı

14.01.2026 – ÇARŞAMBA
Min: 3°C – Max: 8°C
Parçalı ve az bulutlu

15.01.2026 – PERŞEMBE
Min: 4°C – Max: 9°C
Parçalı ve az bulutlu

AKOM'dan sarı kodlu alarm! İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı: Okullar tatil olacak mı?

Bu akşam için lodos uyarısında bulunan AKOM, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen Lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, Cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60–90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

AKOM'dan sarı kodlu alarm! İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı: Okullar tatil olacak mı?

HARİTAYA YANSIDI

MGM, pazartesi ve salı günü İstanbul ve Trakya'yla birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı görüleceği tahmininde bulundu.

AKOM'dan sarı kodlu alarm! İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı: Okullar tatil olacak mı?

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

İstanbul'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi ve salı günleri için eğitim ve öğretime ara verilebileceği öngörülürken, henüz Valilik makamından tatil kararına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.

