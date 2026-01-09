Menü Kapat
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

657 km menzilli yeni Tesla Model Y fiyatı belli oldu: Bugüne kadarki en verimlisi

Tesla, Avrupa pazarında batarya kapasitesi 64 kWh'tan 74 kWh'a yükseltilen yeni Model Y versiyonunu satışa sundu. Yapılan güncelleme ile aracın menzili 534 kilometreden 657 kilometreye çıkarken, 100 kilometrede sadece 12,7 kWh enerji tükettiği açıklandı.

Murat Makas
09.01.2026
09.01.2026
Elektrikli otomobil dünyasının öncü ismi Tesla, Avrupa pazarında yeni bir gelişmeye imza attı. Şirket popüler SUV arabası Model Y'nin menzilini önemli ölçüde artıran yeni versiyonunu resmen satışa sundu.

BATARYA KAPASİTESİ 74 KWH'A YÜKSELTİLDİ

Tesla, Avrupa'da satışa sunulan "Model Y Standart Uzun Menzilli Arkadan İtişli" (Long Range RWD) versiyonunda önemli bir donanım güncellemesine gitti. Daha önce 64 kWh kapasiteye sahip olan batarya paketi, yapılan iyileştirmelerle 74 kWh seviyesine çıkarıldı.

Gerçekleştirilen kapasite artışı aracın menzil performansına doğrudan yansıdı. Önceden 534 kilometre olan menzil değeri WLTP standartlarına göre 657 kilometreye yükselmiş durumda. Böylelikle tek şarjla çok daha uzun mesafeleri kat edebilir hale gelmiş oldu.

657 km menzilli yeni Tesla Model Y fiyatı belli oldu: Bugüne kadarki en verimlisi

"BUGÜNE KADARKİ EN VERİMLİ MODEL Y"

Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda modelin verimliliğine özellikle vurgu yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Model Y Standart Uzun Menzilli Arkadan Çekişli artık Avrupa'da mevcut. 657 km menzil (WLTP) ve 100 km'de 12,7 kWh tüketim değeriyle bugüne kadarki en verimli Model Y!"

FİYATI VE TEKNİK DETAYLARI BELLİ OLDU

Avrupa pazarında 46 bin 990 euro fiyat etiketiyle listelenen yeni versiyon, 0'dan 100 kilometre hıza 7,2 saniyede ulaşabiliyor. Saatte maksimum 201 kilometre hıza çıkabiliyor. Ayrıca 2 bin 118 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunduğu da paylaşılan veriler arasında yer alıyor.

Öte yandan araç henüz Türkiye pazarında satışa sunulmuş değil.

