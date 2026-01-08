Menü Kapat
iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor

Ocak 08, 2026 13:47
iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor

iPhone marka cep telefonu kullananların en büyük sorunlarından birisi çabuk biten şarj. Özellikle 2026 güncellemesinin ardından şikayetler daha da arttı. Ancak şarj ömrünü uzatan çok basit gizli bir ayar var. Uzmanlar, “Açın ve iPhone pil ömrünü uzatın” diyor.

iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor

iPhone cihazlarda bulunan gizli ayarları kullanarak şarj ömrünü uzatmanız mümkün. Çünkü açılması unutulan bazı uygulamalar iPhone şarjını su gibi içip bitiriyor. Bu nedenle cihazların derin menülerinde yer alan ve pil tüketimini büyük oranda düşüren ayarların açılması gerekiyor. Ancak 2026 güncellemesi ile bu ayarların çoktan unutulmuş olması dikkat çekiyor.

iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor

"BEYAZ NOKTAYI AZALT" AYARI

Bu ayar ile ekranın parlak renklerinin yoğunluğunu kısarak işlemcinin ve ekranın daha az enerji harcamasını sağlamak mümkün.

Ancak bu ayar, standart parlaklık ayarından daha derindedir. Bunun için, Ayarlar > Erişilebilirlik > Ekran ve Metin Puntosu kısmına gidin.

iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor

En alttaki "Beyaz Noktayı Azalt" seçeneğini aktif edin ve yüzdeyi yüzde 25-30 civarına getirin.

Ekranın canlılığı azalacak ancak pil ömrü fark edilir şekilde uzayacaktır.

iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor

ARKA PLANDA UYGULAMA YENİLEMEYİ DEVRE DIŞI BIRAKIN

Birçok uygulama kullanılmasa bile hem internetten veri çekmeye ve hem de pil tüketmeye devam eder.

Bunun için Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenile yolunu takip edin.

Bunu tamamen kapatabilir veya sadece Instagram, YouTube gibi pil tüketen uygulamalar için tek tek devre dışı bırakmayı tercih edebilirsiniz.

iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor

Bunun için Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenile yolunu takip edin.

Bunu tamamen kapatabilir veya sadece Instagram, YouTube gibi pil tüketen uygulamalar için tek tek devre dışı bırakmayı tercih edebilirsiniz.

iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor

Bunu tamamen kapatabilir veya sadece Instagram, YouTube gibi pil tüketen uygulamalar için tek tek devre dışı bırakmayı tercih edebilirsiniz.

iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor

PİL OPTİMİZASYONU ÖZELLİĞİ

Teknoloji uzmanları telefonlarda yer alan "pil optimizasyonu" özelliğinin aktif hale getirilmesiyle şarj süresinin belirgin şekilde uzadığına dikkat çekiyor.

iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor

Akıllı telefonlar yalnızca harita açıkken değil, her an nerede olduğunu analiz eder.

Ancak fazla pil tüketimine yol açan bu özellikten kurtulmak mümkün. Bunun için Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Konum Servisleri > Sistem Servisleri yoluna gidin.

iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor

Buradaki "Önemli Konumlar" seçeneğini kapatın.

Ayrıca kullanmadığınız "Konum Tabanlı Uyarılar" gibi özellikleri devre dışı bırakmak işlemci yükünü hafifletecektir.

