iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
iPhone marka cep telefonu kullananların en büyük sorunlarından birisi çabuk biten şarj. Özellikle 2026 güncellemesinin ardından şikayetler daha da arttı. Ancak şarj ömrünü uzatan çok basit gizli bir ayar var. Uzmanlar, “Açın ve iPhone pil ömrünü uzatın” diyor.
iPhone cihazlarda bulunan gizli ayarları kullanarak şarj ömrünü uzatmanız mümkün. Çünkü açılması unutulan bazı uygulamalar iPhone şarjını su gibi içip bitiriyor. Bu nedenle cihazların derin menülerinde yer alan ve pil tüketimini büyük oranda düşüren ayarların açılması gerekiyor. Ancak 2026 güncellemesi ile bu ayarların çoktan unutulmuş olması dikkat çekiyor.
Bu ayar ile ekranın parlak renklerinin yoğunluğunu kısarak işlemcinin ve ekranın daha az enerji harcamasını sağlamak mümkün.
Ancak bu ayar, standart parlaklık ayarından daha derindedir. Bunun için, Ayarlar > Erişilebilirlik > Ekran ve Metin Puntosu kısmına gidin.
En alttaki "Beyaz Noktayı Azalt" seçeneğini aktif edin ve yüzdeyi yüzde 25-30 civarına getirin.
Ekranın canlılığı azalacak ancak pil ömrü fark edilir şekilde uzayacaktır.
Birçok uygulama kullanılmasa bile hem internetten veri çekmeye ve hem de pil tüketmeye devam eder.
Bunun için Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenile yolunu takip edin.
Bunu tamamen kapatabilir veya sadece Instagram, YouTube gibi pil tüketen uygulamalar için tek tek devre dışı bırakmayı tercih edebilirsiniz.
Bunun için Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenile yolunu takip edin.
Bunu tamamen kapatabilir veya sadece Instagram, YouTube gibi pil tüketen uygulamalar için tek tek devre dışı bırakmayı tercih edebilirsiniz.
Bunu tamamen kapatabilir veya sadece Instagram, YouTube gibi pil tüketen uygulamalar için tek tek devre dışı bırakmayı tercih edebilirsiniz.
Teknoloji uzmanları telefonlarda yer alan "pil optimizasyonu" özelliğinin aktif hale getirilmesiyle şarj süresinin belirgin şekilde uzadığına dikkat çekiyor.
Akıllı telefonlar yalnızca harita açıkken değil, her an nerede olduğunu analiz eder.
Ancak fazla pil tüketimine yol açan bu özellikten kurtulmak mümkün. Bunun için Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Konum Servisleri > Sistem Servisleri yoluna gidin.
Buradaki "Önemli Konumlar" seçeneğini kapatın.
Ayrıca kullanmadığınız "Konum Tabanlı Uyarılar" gibi özellikleri devre dışı bırakmak işlemci yükünü hafifletecektir.