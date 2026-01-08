iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor

ARKA PLANDA UYGULAMA YENİLEMEYİ DEVRE DIŞI BIRAKIN

Birçok uygulama kullanılmasa bile hem internetten veri çekmeye ve hem de pil tüketmeye devam eder.

Bunun için Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenile yolunu takip edin.

Bunu tamamen kapatabilir veya sadece Instagram, YouTube gibi pil tüketen uygulamalar için tek tek devre dışı bırakmayı tercih edebilirsiniz.