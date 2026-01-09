Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'de federal ajanlar 2 kişiyi daha vurdu! Halk sokaklara çıktı: Defolun gidin!

ABD'de 3 çocuk annesi Renee Nicole Good'un federal ajanlar tarafından vurulup öldürülmesinin ardından bu kez Oregon'un Portland şehrinde benzer bir olay meydana geldi. Federal ajanlar, 2 kişiyi vurarak yaraladı. Halk, Washington yönetimine karşı ayaklandı, protestolar başladı.

KAYNAK:
AA, İHA, Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 11:48

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin ABD vatandaşı bir Renee Nicole Good'u vurarak öldürmesinin ardından federal ajanlar Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinde de iki kişiyi vurarak yaraladı.

ABD'de federal ajanlar 2 kişiyi daha vurdu! Halk sokaklara çıktı: Defolun gidin!

Portland Polis Teşkilatı (PPB) dün yaptıkları açıklamada federal ajanların dahil olduğu bir silahlı olay sonrası iki kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yaralıların durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD'de federal ajanlar 2 kişiyi daha vurdu! Halk sokaklara çıktı: Defolun gidin!

BİRİ BACAĞINDAN BİRİ GÖĞSÜNDEN VURULDU

Açıklamaya göre Portland'in doğusundaki Adventist Hastanesi kampüsü yakınlarında silah sesi duyulması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Daha sonra ise olay yerinin yakınlarında vurulduğunu söyleyen bir kişinin yardım çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

ABD'de federal ajanlar 2 kişiyi daha vurdu! Halk sokaklara çıktı: Defolun gidin!

Polis ekipleri olay yerine ulaştıklarında biri erkek biri kadın iki kişinin silahla yaralandığını tespit etti. İnceleme sonucunda her iki kişinin de federal ajanların karıştığı silahlı olayda yaralandığı belirlendi.

Yerel basına göre yaralılardan biri bacağından, diğeri ise göğsünden vuruldu.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN AYNI SAVUNMA

Olayın ardından ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin yazılı bir açıklama yaptı. McLaughlin federal ajanların bir aracı durdurmaya çalışması sonucu 2 kişinin yaralandığını belirtti.

ABD'de federal ajanlar 2 kişiyi daha vurdu! Halk sokaklara çıktı: Defolun gidin!

Açıklamaya göre ajanlar, Venezuelalı bir çeteyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve ülkede yasa dışı bulunan bir kişiyi aramaktaydı.

McLaughlin, aracın sürücüsünün ajanları ezmeye çalıştığını, bunun üzerine bir ajanın "hayatından endişe ederek savunma amaçlı ateş açtığını" söyledi. Açıklamada söz konusu sürücünün araçla olay yerinden kaçtığı belirtildi.

''FEDERAL HÜKÜMETE GÜVENİMİZ KALMADI''

Portland Belediye Başkanı Keith Wilson, düzenlediği basın toplantısında federal makamların anlatımına açıkça şüpheyle yaklaştı. Wilson "Federal hükümetin sözlerine güvenip doğru kabul ettiğimiz bir dönem vardı. Ama o dönem çoktan geride kaldı" dedi.

ABD'de federal ajanlar 2 kişiyi daha vurdu! Halk sokaklara çıktı: Defolun gidin!

''TOPLULUĞUMUZDAN DEFOLUN GİDİN''

Portland'i temsil eden Demokrat Kongre üyesi ve aynı zamanda bir doktor olan Maxine Dexter, yaralıların hayatta olduğunu ancak durumlarının henüz netleşmediğini söyledi. Dexter, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının Portland'den tamamen çekilmesini istedi.

"ICE topluluğumuza korku, kaos ve zulümden başka bir şey getirmedi" diyen Dexter, Trump yönetimini "şiddeti bir kontrol aracı olarak kullanmak"la suçladı ve yerel polis ekiplerinden bağımsız soruşturma yürütmelerini istedi.

ABD'de federal ajanlar 2 kişiyi daha vurdu! Halk sokaklara çıktı: Defolun gidin!

Oregon Eyalet Senatörü Kayse Jama da yaşananların kentin ruhuna aykırı olduğunu söyleyerek federal ajanlara "Buraya hiç hoş gelmediniz, topluluğumuzdan defolup gidin" sözleriyle tepki gösterdi.

ABD'DE HALK AYAKLANDI

ABC News'in haberine göre, North Carolina eyaletinin Durham şehrinde, ICE polisleri ve Washington yönetimine karşı protestolar düzenlendi. Göçmen hakları aktivistlerinin de katıldığı protestolarda olayın kabul edilemez olduğu mesajı verildi.

ABD'de federal ajanlar 2 kişiyi daha vurdu! Halk sokaklara çıktı: Defolun gidin!

Söz konusu protestolara katılan göstericilerden Amy Aponte, yaşananlardan endişe duyduklarını dile getirerek "Bizim için adalet, ICE'nin sokaklarımızda olmaması ve daha fazlası anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

ABD yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin diğer bölgelerinde de benzer protestolar düzenlendi.

