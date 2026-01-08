ABD'yi karıştıran cinayet! Göçmen polisi dehşet saçtı, halk sokaklara döküldü

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü.

YAKIN MESAFEDEN 3 EL ATEŞ ETTİ

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görüldü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafe 3 el ateş ettiği dikkati çekti.

ÇEVREDEKİLERDEN POLİSLERE TEPKİ

Olayı kaydeden vatandaşlar, ICE polislerine “utanın, utanın” şeklinde bağırarak şiddetle tepki gösterirken, yol kenarına park etmiş araçlara çarparak duran kurbana ilk yardım müdahalesinde bulunulmaya çalışıldığı izlendi.

ÖLDÜRÜLEN KADININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

ICE polisleri tarafından silahla vurularak öldürülen kadının kimliği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kişinin 37 yaşındaki Renee Nicole Good olduğu açıklandı. Genç kadının 3 çocuk annesi olduğu öğrenilirken, vurulduğu arabadan çıkan çocuk oyuncakları dikkat çekti.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA: POLİSİ EZMEYE ÇALIŞTI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, olaydan sonra ABD medyasına verdiği ilk yazılı açıklamada, söz konusu kadının “polis memurunu ezmeye çalışırken” vurulduğunu savundu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de daha sonra verdiği beyanda, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürerek, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN ICE POLİSİNE TAM DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, bir ABD vatandaşını silahla vurarak öldürdüğü olayın "nefsi müdafaa" olduğunu savundu.

Kadının öldürüldüğü olayın "korkunç" olduğunu ifade ettikten sonra Trump, "Olayda bağıran kadın, açıkça profesyonel bir provokatördü ve arabayı kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü, memur da kendini savunmak için ona ateş etmiş görünüyor." ifadesini kullandı.

Trump, kadının ICE polisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayın sorumlusunun "radikal sol" olduğunu iddia ederek, bu grubun göçmenlik konusunda görev yapan polisleri hedef aldığını ileri sürdü.

ABD Başkanı, mesajının sonunda, ICE görevlilerinin arkasında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN POLİSLERE SERT TEPKİ

Minnesota Valisi Tim Waltz ise ABD Merkezli X şirketinin sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, Noem’in açıklamasına tepki gösterdi.

Kadının, ICE memuru tarafından vurularak öldürülmeden önce "aracını silah olarak kullandığı" iddiasını reddeden Waltz, "Videoyu gördüm. Bu propaganda makinesine inanmayın." ifadesine yer verdi.

"BURADAN DEFOLUP GİDİN"

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de düzenlediği basın toplantısında, Noem’in açıklamalarını sert şekilde eleştirerek, “ICE, burada güvenliği sağlamak için bulunmuyor. Yaptıkları şey kaos ve güvensizliğe yol açmak. Onları burada istemiyoruz, defolup gitsinler." dedi. Frey, olayla ilgili "acil soruşturma başlatılması" çağrısında bulundu.

Minneapolis Şehir Konseyi Üyesi Jason Chavez, ABC News'e, kurbanın "gözlemci" olan ve "göçmen komşuları gözetleyen" ABD vatandaşı olduğunu söyledi.

CHICAGO'DA PROTESTO GÖSTERİSİ

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının göçmen operasyonlarını izleyen 37 yaşındaki ABD vatandaşı bir kadını silahla vurarak öldürmesi ülke genelinde tepkiye yol açtı. Olayın, büyük çaplı bir federal göçmenlik operasyonu sırasında yaşandığı ve güvenlik güçlerinin müdahalesinin tartışmalara neden olduğu belirtildi. Yaşananların ardından Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Little Village semtinde toplanan göstericiler, ICE uygulamalarını protesto etti.

GEORGE FLOYD DETAYI

Olayın 2020 yılında George Floyd’un polis tarafından boynuna dakikalarca diziyle basılarak öldürüldüğü noktanın yaklaşık 800 metre uzağında meydana gelmesi, bölgede yaşanan gerilimi daha da artırdı.