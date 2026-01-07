Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Nicolas Maduro ve eşine işkence iddiası! Gözünde morluk, kaburgalarında kırık

ABD tarafından düzenlenen askeri operasyonla yakalanarak New York'a getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in darp ve işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Her iki ismin de kaçırılma sırasında yaralandığı belirtildi. Flores ilk duruşmaya alnı bandajlı ve gözü morluk içinde katılırken, Maduro'nun da ayakta durmakta güçlük çektiği öğrenildi.

KAYNAK:
Yeni Safak
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 07:14
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 07:14

11 Eylül sonrası kurduğu gizli işkence üslerinde yüzlerce masumu öldüren ABD'nin, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'e de benzer bir şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

ABD ordusunun düzenlediği saldırıyla New York’a kaçırılan Maduro ve eşi Cilia Flores mahkemeye çıkartılırken yansıyan görüntüleri gündemi sarstı. Uluslararası basında yer alan haberlerde, operasyon sırasında yalnızca Flores’in değil, Maduro’nun da müdahaleye maruz kaldığı, her iki ismin de işkence ve darpla fiziksel olarak yaralandığı ortaya çıktı.

ABD basınına yansıyan bilgilere göre Cilia Flores, New York’taki ilk duruşmaya alnı bandajlı ve sağ göz çevresi morluk içinde katıldı. Mahkeme salonuna girerken yürümekte zorlandığı, oturup kalkarken destek aldığı aktarıldı. Bu görüntüler kısa sürede dünya basınında geniş yer buldu.

Flores’in avukatı Mark Donnelly, mahkemede yaptığı açıklamada müvekkilinin “kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar yaşadığını” söyledi. Donnelly, Flores’in kaburgalarında kırık ya da ağır darbe kaynaklı morarmalar olabileceğini, bu nedenle acil tıbbi muayeneye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

CNN’in aktardığı bilgilere göre Nicolas Maduro da duruşma boyunca ayakta durmakta ve oturup kalkmakta güçlük çekti. Mahkeme salonunda fiziksel olarak gergin ve yorgun göründüğü ifade edildi.

ABD: KAÇARKEN BAŞINI ÇARPTI

Trump yönetimi yetkilileri ise Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores'in, onları yakalamaya çalışan ABD güçlerinden kaçarken başlarını çarparak yaralandıklarını söyledi.

İddiaya göre, Maduro ve Flores kaçarak yerleşkelerinin içindeki ağır çelik bir kapının arkasına saklanmaya çalıştılar ancak kapı çerçevesi alçak olduğu için kaçmaya çalışırken başlarını çarptılar. ABD'li yetkililer, Delta Force üyelerinin Maduro ve eşini yakalayıp yerleşkeden çıkardıktan sonra onlara ilk yardım uyguladığını belirtti.

#Dünya
TGRT Haber
