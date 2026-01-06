Canlı yayında Trump'ın Venezuela operasyonunu eleştirdi! Saniyeler sonra gözaltına alındı

ABD'nin Venezuela'ya operasyon düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasının dünya çapındaki yankıları sürüyor. ABD'nin Michigan eyaletinde ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonu eleştiren genç kadının başına gelenler izleyenleri hayrete düşürdü.

Sokak röportajı için canlı yayında mikrofon uzatılan genç kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela operasyonunu eleştirdikten kısa süre sonra canlı yayında gözaltına alındı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Yaşanan olayın videosu kısa sürede sosyal medyaya bomba gibi düştü. Videonun altına bir kişi, "Hani ifade özgürlüğü vardı" yorumunu yaparken, başka bir kişi de, "Dünyada artık orman kanunları geçerli." sözlerine yer verdi.