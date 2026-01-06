Menü Kapat
Editor
Editor
 Onur Kaya

Venezuela'da silah sesleri! Bakanlıklar tahliye edildi

Venezuela'nın başkenti Caracas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı çevresinde patlama ve silah sesleri yükseldi. Paniğe neden olan olayın ardından bakanlıkların tahliye edildiği bildirildi. Yaşananlara ilişkin hükümet cephesinden açıklama geldi.

Venezuela'da Miraflores Sarayı yakınlarında çok sayıda silah sesi duyuldu. Ulusal basına göre, güvenlik güçleri, Miraflores Sarayı çevresinde izinsiz uçuş yapan ve kimliği belirlenemeyen insansız hava araçlarına ateş açtı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda silah sesleri duyulurken, olayın yaşandığı bölgede motosikletlerin geçtiği görüldü.

Yerel medyadaki bazı iddialara göre; rejim güçleri kendilerine ait dronu tanımayarak ateş açtı. Çatışmaların başkentin dışına taştığı ve devam ettiği öne sürüldü.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Hükümete yakın ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, devlet başkanlığı sarayı çevresindeki durumun kontrol altında olduğunu belirtti. Silah sesleri nedeniyle bölgedeki vatandaşların panik yaşadığı ifade edildi.

Venezuela'da silah sesleri! Bakanlıklar tahliye edildi

MADURO VE EŞİ ALIKONULMUŞTU

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

#Dünya
