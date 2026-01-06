Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Venezuela-Grönland kıyaslaması tedirginliği artırdı: İş birliği için ABD'ye mesaj

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD'nin Venezuela'ya yaptğı askeri operasyon sonrası Grönland'a benzer bir müdahale ihtimaline ilişkin iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Nielsen, Grönland'ın Venezuela ile kıyaslanamadığını, ülkesinin uzun yıllardır demokratik bir ülke olduğunu ve ABD tarafından ilhak edilmesi yönünde bir tehdit bulunmadığını söyledi.

Venezuela-Grönland kıyaslaması tedirginliği artırdı: İş birliği için ABD'ye mesaj
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 12:04

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD'nin Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya gerçekleştrirdiği askeri operasyonun ardından Grönland'a da benzer bir müdahalenin düzenlenebileceğine yönelik iddialar nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Nielsen, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke içerisinde ve uluslararası toplumda Venezuela-Grönland kıyaslamasının giderek arttığına dikkat çekerek, "Öncelikle bu ülkeye yönelik askeri operasyonlara spekülasyonda bulunmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Grönland, Venezuela ile kıyaslanamaz. Bizim ülkemiz uzun yıllardır demokratik bir ülke olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Nielsen, ABD’nin Grönland’a olası bir askeri müdahalesine dair ülkede artan endişeleri gidermeye çalışarak, Grönland’ın ABD tarafından ilhak edilmesi yönünde bir tehdit bulunmadığını söyledi. Nielsen, “Ülkemizin bir gecede ele geçirilebileceğini düşündüğümüz bir aşamada değiliz” vurgusunda bulundu.

Nielsen, ABD ile Grönland arasındaki diplomatik ilişkilerin geçmişte iyi olduğunun altını çizerek, mevcut ilişkilerin yeniden bu hale getirilmesi yönündeki isteklerini belirtti. Grönland Başbakanı, "ABD ile aramızda geçmişte var olan iş birliğini yeniden kurmak istiyoruz. Washington yönetimi ile doğrudan bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca hem ülke içinde hem de uluslararası toplumda birlik çağrısında bulunan Nielsen, ülkesinin NATO ve diğer müttefik ülkeler ile diyaloğunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaları vurgulayarak, "Grönland iş birliğine açıktır" ifadelerini kullandı.

FREDERİKSEN'DEN ÇARPICI SÖYLEMLER

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yaptığı açıklamada, Trump'ın Grönland'ı ele geçirme konusunda ciddi olduğunu düşündüğünü ve hem Danimarka hem de Grönland'ın bunu açıkça reddettiğini söyleyerek, "Maalesef, ABD Başkanı'nın Grönland'ı istediğini söylediğinde ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Danimarka'nın tutumunu çok net bir şekilde ortaya koydum ve Grönland da defalarca ABD'nin bir parçası olmak istemediğini söyledi. ABD başka bir NATO ülkesine saldırırsa her şey durur" demişti.

TRUMP SÖZLERİNDE ISRARCI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği bir röportajda Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğunu belirterek, adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını tekrar etmişti.

"Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunmamız için Grönland'a ihtiyacımız var" diyen Trump, Danimarka Krallığı'na bağlı olan adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu" iddia etmişti.

