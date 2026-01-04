Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trump'ın göz koyduğu Grönland için Danimarka Başbakanı'ndan açıklama var

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu ülkesinden çıkardıktan sonra Grönland için işgal sinyali veren ABD Başkanı Trump'a, bölgenin sahibi Danimarka'dan tepki geldi. Ülkenin başbakanı Frederiksen, Trump'ın sözlerini "Kesinlikle saçma" olarak niteledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'ın göz koyduğu Grönland için Danimarka Başbakanı'ndan açıklama var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.01.2026
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
saat ikonu 23:53

Venezuela'ya yaptığı askeri operasyonla Devlet Başkanı Maduro'yu New York'a kaçıran ABD, dünya gündeminin baş sırasında yer alırken operasyon emrini veren Donald Trump, Maduro'nun yerine geçen Delcy Rodriguez'i de "Doğruyu seçmezsen Maduro'dan daha ağır bedel ödeyecek." sözleriyle tehdit etti.

Trump'ın göz koyduğu Grönland için Danimarka Başbakanı'ndan açıklama var

Trump, Rodriguez'i tehdit ettiği açıklamasında ayrıca daha önce "sahip olma" sinyalini verdiği Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland için "Kesinlikle ihtiyacımız var." dedi.

"TEHDİT ETMEYİ BIRAK"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarının ardından ABD için "tarihi müttefikini tehdit etmeyi bırakma" çağrısında bulundu.

Trump'ın göz koyduğu Grönland için Danimarka Başbakanı'ndan açıklama var

"KESİNLİKLE SAÇMA"

Frederiksen, AFP'nin haberine göre "Bunu ABD'ye çok açık bir şekilde söylemeliyim: ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçirmesi gerektiği iddiası kesinlikle saçma." ifadelerini kullandı.

DANİMARKA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN PAYLAŞIM TEPKİSİ

Danimarka'nın Washington Büyükelçisi Jesper Moller Sorensen, sosyal medya platformundan podcast yayıncısı ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın da eşi olan Katie Miller'ın "Yakında" başlığıyla Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasını eleştirdi.

Trump'ın göz koyduğu Grönland için Danimarka Başbakanı'ndan açıklama var

Sorensen, ABD ve Danimarka'nın yakın müttefik olduğunu belirterek "ABD'nin güvenliği Grönland ve Danimarka'nın da güvenliğidir. Grönland aynı zamanda bir NATO üyesidir. Danimarka Krallığı ve ABD, Arktik'te güvenliği sağlamak için birlikte çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Ortak güvenliği ciddiye aldıklarını aktaran Sorensen, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesini bekliyoruz." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Maduro'nun yerine geçen Rodriguez'e tehdit: Doğru olanı yapmazsa daha ağır bedel ödeyecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Venezuela Savunma Bakanı Lopez Maduro sonrası kararı duyurdu
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.