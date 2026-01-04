Trump'ın göz koyduğu Grönland için Danimarka Başbakanı'ndan açıklama var

Venezuela'ya yaptığı askeri operasyonla Devlet Başkanı Maduro'yu New York'a kaçıran ABD, dünya gündeminin baş sırasında yer alırken operasyon emrini veren Donald Trump, Maduro'nun yerine geçen Delcy Rodriguez'i de "Doğruyu seçmezsen Maduro'dan daha ağır bedel ödeyecek." sözleriyle tehdit etti.

Trump, Rodriguez'i tehdit ettiği açıklamasında ayrıca daha önce "sahip olma" sinyalini verdiği Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland için "Kesinlikle ihtiyacımız var." dedi.

"TEHDİT ETMEYİ BIRAK"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarının ardından ABD için "tarihi müttefikini tehdit etmeyi bırakma" çağrısında bulundu.

"KESİNLİKLE SAÇMA"

Frederiksen, AFP'nin haberine göre "Bunu ABD'ye çok açık bir şekilde söylemeliyim: ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçirmesi gerektiği iddiası kesinlikle saçma." ifadelerini kullandı.

DANİMARKA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN PAYLAŞIM TEPKİSİ

Danimarka'nın Washington Büyükelçisi Jesper Moller Sorensen, sosyal medya platformundan podcast yayıncısı ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın da eşi olan Katie Miller'ın "Yakında" başlığıyla Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasını eleştirdi.

Sorensen, ABD ve Danimarka'nın yakın müttefik olduğunu belirterek "ABD'nin güvenliği Grönland ve Danimarka'nın da güvenliğidir. Grönland aynı zamanda bir NATO üyesidir. Danimarka Krallığı ve ABD, Arktik'te güvenliği sağlamak için birlikte çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Ortak güvenliği ciddiye aldıklarını aktaran Sorensen, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesini bekliyoruz." dedi.