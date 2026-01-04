Menü Kapat
Venezuela Savunma Bakanı Lopez Maduro sonrası kararı duyurdu

Venezuela'da Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından göreve gelen Delcy Rodriguez'e ülkenin ordusundan destek geldi. Açıklama yapan Savunma Bakanı Lopez, ABD'nin operasyonda Maduro'nun güvenlik ekibinin çoğunu öldürdüğünü söyledi.

Venezuela Savunma Bakanı Lopez Maduro sonrası kararı duyurdu
Venezuela Silahlı Kuvvetleri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından Venezuela Yüksek Mahkemesinin (TSJ), Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i Devlet Başkanı olarak atamasını destekledi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, canlı yayında yaptığı açıklamada, Maduro'nun Venezuela halkının oyuyla seçilen meşru devlet başkanı olduğunu söyledi.

Venezuela Savunma Bakanı Lopez Maduro sonrası kararı duyurdu

"MADURO SERBEST BIRAKILSIN"

Başkomutan olarak Maduro'ya bağlılığını yineleyen Lopez, Maduro ve eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılmasını istedi.

Lopez, ABD'nin saldırıları ve Maduro'yu kaçırarak alıkoymasının Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı.

MADURO'NUN GÜVENLİK EKİBİNİN ÇOĞU ÖLDÜRÜLDÜ

Devrik lider Maduro'nun güvenlik ekibinin "büyük bir kısmının" ABD'nin düzenlediği baskında öldürüldüğünü söyleyen Lopez, baskında ABD askerlerinin "güvenlik ekibini, askerleri ve masum sivilleri soğukkanlılıkla öldürdüğünü" belirtti.

Venezuela Savunma Bakanı Lopez Maduro sonrası kararı duyurdu

Venezuela Savunma Bakanı, "Tüm dünyadan burada yaşananları dikkatle takip etmesini istiyoruz. Tüm dünya bundan ders çıkarmalı. Çünkü bu durum küresel düzene ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bugün Venezuela'ya karşı yapılan, yarın herhangi bir devlete, herhangi bir ülkeye karşı yapılabilir.” ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin dış politikasına yönelik eleştirilerine devam eden Lopez, "Monroe Doktrini ruhu içinde Latin Amerika ve Karayipler üzerinde uygulamak istedikleri sömürgeci fikirleri reddediyoruz" dedi.

Lopez, Venezuela ordusunun "ülkenin demokratik ve anayasal sürekliliğini güvence altına alan kurum" olduğunu hatırlattı.

Venezuela Savunma Bakanı Lopez Maduro sonrası kararı duyurdu

Venezuela halkına sükunet çağrısı yapan ve normal hayatlarına devam etmesini isteyen Lopez, 5 Ocak'ta Ulusal Meclis'in gelecek dönem için göreve başlamasının ilk günü için düzenlenecek etkinliğe katılacaklarını söyledi.

"RODRIGUEZ'İN ATANMASI KANUNLARA UYGUN"

Venezuela Savunma Bakanı Lopez, daha sonra ordu adına okuduğu bildiride, "Yüksek Mahkeme kararıyla Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı olarak tüm yetkileri, görevleri ve sorumlulukları üstlenmek üzere atandı ve bu atama Olağanüstü Hal Kanunu ve Ulusal Güvenlik Kanunu'na tam uyum içinde gerçekleştirilmiştir." dedi.

Lopez, "Ülke genelinde olağanüstü hal ilan eden daha önce imzalanan kararnameyi tamamen destekliyoruz. Aynı doğrultuda, hükümet ülkenin yönetilebilirliğini garanti altına alacak ve biz de askeri savunma, iç düzenin korunması ve barışın sağlanması için mevcut tüm imkanları kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstlenmesi kararı almıştı.

