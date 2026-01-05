Trump durdurulamıyor! Venezuela'nın ardından tüm tepkilere rağmen Grönland'da ısrarcı

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen Venezuela saldırısı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonmasıyla son buldu. Dünyanın birçok noktasından ABD'nin bu operasyonuna tepki yağdı. Trump, kendi ülkesinde de eleştirilere maruz kaldı fakat bu durum Trump'ı durdurmaya yetmedi. Trump yeniden oklarını Grönland'a çevirdi.

''RUS VE ÇİN GEMİLERİYLE ÇEVRİLİ''

Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etti.

''GRÖNLAND'A İHTİYACIMIZ VAR''

Grönland'a karşı olası bir ABD müdahalesine ilişkin görüşü sorulan Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak." dedi.

AB'YE DE MESAJINI İLETTİ

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" savundu.

Öte yandan Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

SKANDAL PAYLAŞIM ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Trump'ın eski danışmanı Stephen Miller'ın eşi Katie Miller, sosyal medya platformu X'te Grönland haritasının üzerine ABD bayrağının yerleştirildiği bir görseli paylaştı, üzerine ise ''yakında'' notunu düştü.

https://x.com/KatieMiller/status/2007541679293944266

Miller'ın bu paylaşımı bazı kesimlerce, ''Maduro'nun ardından sıradaki hedefin Grönland olduğu'' yönünde yorumlandı.

Paylaşımın zamanlaması, ABD’nin Venezuela’daki askeri müdahalesinin hemen sonrasına denk geldiği için uluslararası kamuoyunda yankı buldu. Miller’ın bu çıkışı, Trump yönetiminin küresel arenadaki politikalarının ne yönde ilerleyebileceği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

DANİMARKA'DAN SERT TEPKİ

Paylaşım Danimarka'da da seslerin yükselmesine neden oldu ve sert bir tepki geldi. Danimarka’nın Washington Büyükelçisi Jesper Møller Sørensen, Miller’ın söz konusu gönderisini alıntılayarak diplomatik bir uyarı yaptı ve iki ülkenin uzun süredir müttefik olduğunu hatırlattı. Sørensen, ABD’den “Danimarka Krallığı’nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesini” beklediklerini vurguladı.