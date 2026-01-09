Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Uluslararası hukuku hiçe sayan Trump karar mercinin de kendisi olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası hukuku hiçe saydı ve karar merciinin kendisi olduğunu söyledi. ABD lideri, kendisini yine sadece kendisinin durdurabileceğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uluslararası hukuku hiçe sayan Trump karar mercinin de kendisi olduğunu söyledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 09:05

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times (NYT) gazetesine verdiği röportajdaki sözleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. ABD Başkanı, ABD'nin uluslararası hukuka uygun hareket edip etmeyeceği konusunda çarpıcı açıklamalar yaparken, ülkesinin ulusal çıkarlarına vurgu yaptı.

''ULUSLARARASI HUKUKA İHTİYACIM YOK."

ABD Başkanı, küresel yetkilerinin herhangi bir sınırlaması olup olmadığı sorusuna, "Evet, bir şey var; kendi ahlakım, kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok." cevabını verdi.

Uluslararası hukuku hiçe sayan Trump karar mercinin de kendisi olduğunu söyledi

Amacının insanlara ve diğer ülkelere zarar vermek olmadığını söyleyen Trump, uluslararası hukukun nasıl tanımlandığına bağlı olarak bu ilkelere uyup uymayacaklarına karar verdiklerini belirtti.

Kendi yönetiminin uluslararası hukuka uyup uymayacağı sorusuna, "Uyarız." cevabını veren Trump, yine de ABD'yi kısıtlayan uluslararası hukuki durumlar olduğunda "karar mercinin kendisi olacağını" açıkça ifade etti.

''OLMASAYDIM RUSYA UKRAYNA'YA SAHİP OLURDU''

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında yorumlar da yapan Trump, kendisinin Avrupa'nın güvenliğine ve NATO'ya bağlı olduğunu belirtti.

"Ben Avrupa'nın güvenliğine bağlıyım. Bu konuda iyi iş çıkardım. Ben olmasaydım Rusya, şu anda Ukrayna'nın tamamına sahip olurdu." diyen Trump, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını da kendisinin artırdığını savundu.

Uluslararası hukuku hiçe sayan Trump karar mercinin de kendisi olduğunu söyledi

"VENEZUELA'DA UZUN SÜRE KALABİLİRİZ"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Caracas'taki evinden askeri operasyonla alınmasını savunan Trump, bu ülkenin ABD'ye çok sayıda suçluyu ve yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi gönderdiği yönündeki sözlerini tekrarladı.

Venezuela'da ne kadar "kalacakları" konusunda net bir süre belirtmekten kaçınan ABD Başkanı Trump, bu ülkedeki yönetim nüfuzlarının "uzun yıllar" süreceğini belirterek, "Bunu sadece zaman gösterecek." dedi.

''ÇİN UMARIM TAYVAN'A MÜDAHALE ETMEZ''

ABD ile Venezuela arasındaki ilişki ile Çin'in Tayvan'la ilişkisinin çok farklı olduğunu savunan ABD Başkanı, Venezuela için "Bu gerçek bir tehditti. Çin'e akın eden insanlar yoktu. Çin'e uyuşturucu akışı yoktu. Bizim yaşadığımız kötü şeylerin hiçbiri yoktu. Tayvan'ın hapishaneleri açılmadı ve insanlar Çin'e akın etmedi." diye konuştu.

Uluslararası hukuku hiçe sayan Trump karar mercinin de kendisi olduğunu söyledi

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Tayvan'a müdahale etmesini beklemediğini ifade ederek, "Umarım böyle bir şey yapmaz." dedi.

''GRÖNLAND'E SAHİP OLMAK ÖNEMLİ''

ABD Başkanı Trump, "Grönland'ı ele geçirmenin mi yoksa NATO'yu bir arada tutmanın mı daha öncelikli olduğu" sorusuna ise doğrudan cevap vermekten kaçınırken, bu ikisi arasında bir seçim yapacağını söylemekle yetindi.

Uluslararası hukuku hiçe sayan Trump karar mercinin de kendisi olduğunu söyledi

Trump, "Grönland'e sahip olmak çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump, Venezuela'daki Maduro operasyonunu anlatıp bir de itirafta bulundu!
Donald Trump İran'ı tehdit etti: Çok sert şekilde vururuz
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.