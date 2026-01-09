Bir dizi daha yayınlanmadan bitti! Karakuyu için her şey durdu

Haksızlığa uğramış Fikriye adlı bir kadının küllerinden doğma hikâyesini anlatan Karakuyu dizisi ertelendi. Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği dizinin oyuncu görüşmeleri başlamıştı. Ancak “Karakuyu”nun da ertelenen diziler arasına girdi.

KARAKUYU DİZİSİ ERTELENDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezon başından beri beklenen A.B.İ. ve Aynı Yağmur Altında, “Yeraltı”, “Doktor Başka Hayatta”, “Sevdiğim Sensin” dizileri peş peşe seyirciyle buluşacak. Bahar sezonu için hazırlanan çok sayıda proje ya ertelendi ya da iptal edildi.

Yeni çekilecek diziler arasında da yönetmen Burcu Alptekin’in oyuncu görüşmelerine başladığı “Çirkin”in yanı sıra henüz kanalı belli olmayan Mert Ramazan Demir’li kod adı “Delikanlı” ve “Ömür Usta” dizileri gündemde… Limon Film’in Avlu dizisinin ise kanal satış süreci tamamlanmadı.