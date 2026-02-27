Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yeni torba kanun müjdelerle geliyor! Emekli ikramiyelerinde artış, gençlere iş

Yeni ‘Torba Yasa’ ile emekli bayram ikramiyesinden gençlerin istihdamına, depremzedeye ucuz ev vaadinden bedelli askerlikle ilgili birçok konuda iyileştirme planlandığı öğrenildi. Emekli bayram ikramiyesi artarken, genç istihdam edene destek verilecek. İşte detaylar...

AK Parti mali iyileştirme adımlarının atılacağı yeni bir torba kanunun üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması planlanan kanun teklifiyle emeklilere, gençlere, depremzedelere ve birçok vatandaşa müjde verilmesi planlanıyor.

Yeni torba kanun müjdelerle geliyor! Emekli ikramiyelerinde artış, gençlere iş

EMEKLİ İKRAMİYELERİ ARTACAK

Planlanan kanun teklifiyle emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Bu kapsamda 17,8 milyon emeklinin ikramiyesinde yapılacak artış için etki analizi de çıkarılıyor. Ortaya çıkacak verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak değerlendirmelerden sonra teklif Meclis Başkanlığına sunulacak. Teklifte, daha önce açıklanan ve gençlerin istihdamının teşvik edilmesi için 18-25 yaş arası gençleri istihdam eden işverenlere 6 ay boyunca ücret ve prim desteği sağlanmasını öngören hükümlerin yer alması bekleniyor.

Yeni torba kanun müjdelerle geliyor! Emekli ikramiyelerinde artış, gençlere iş

484 BİN LİRA İLE EV ALABİLMELERİNE İMKANI

Ayrıca deprem ve afet konutlarının hak sahiplerine teslimi kapsamında bazı teknik düzenlemelerin de torba yasada bulunacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftalarda deprem bölgesinde inşa edilen konutların ödeme planıyla ilgili yeni bir müjde açıklamıştı. Erdoğan depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların peşin 484 bin lira ile ev alabilmelerine imkan sağlanacağını duyurmuştu.

BEDELLİ ASKERLİK

Bu düzenlemeyle ödemelerin uzun vadeye yayılması ve taksitlerin vatandaşın ödeme gücüne göre belirlenmesi planlanıyor. Ayrıca depremzedelerin barınma sürecinin kalıcı şekilde çözülmesi amaçlanıyor. Edinilen bilgilere göre, bedelli askerlikten yararlanma ve ödeme şartlarına ilişkin bazı düzenlemelerin de bu pakette olması bekleniyor. yılbaşında 333 bin liraya çıkmıştı. Vergi düzenlemeleri ve bedelli askerlikle ilgili ödemelerin de vatandaşın lehine iyileştirilmesi için değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığının verimsiz vergi istisna ve muafiyetlerini kaldırma politikası çerçevesinde bazı kurumlara tabii vergi mükellefliklerinin kaldırılması da öngörülüyor.

