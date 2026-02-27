Erzincan'da heyelanın sürüklediği elektrik kabloları faciaya yol açtı: 1 ölü

Kategoriler
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bir işçi elektrik çarpması sebebiyle yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Buğdaypınar köyü yakınlarındaki bir şantiyede çalışan işçi Orhan Ş. (55), şantiyede meydana gelen küçük çaplı heyelanın sürüklediği elektrik kabloları nedeniyle akıma kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Orhan Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesi sonrası cenaze Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.