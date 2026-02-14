Menü Kapat
Yaşam
Heyelan dükkanı yıktı geçti, korku dolu anlar kaydedildi

Bitlis'te sağanak yağış sonrası yaşanan heyelanda bir dükkan toprak altında kaldı. Sanayi sitesinin arkasındaki dağ yamacından kopan parçaların dükkanın üzerine gelme anı kayda geçti.

'te yağışların ardından dağ yamacındaki toprak sanayi sitesindeki dükkanın üzerine yağdı. Bölgedeki yoğun risk nedeniyle artırıldı.

Heyelan dükkanı yıktı geçti, korku dolu anlar kaydedildi

TOPRAK YIĞINI DÜKKANI KAPLADI


Yağışların ardından bölgede riski fark edilince polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Muhtemel bir tehlikeye karşı dükkan boşaltılırken, kısa süre sonra dağ yamacından kopan büyük bir gürültüyle iş yerinin üzerine sürüklendi. Toprak yığını dükkanı tamamen kaplarken, yapı kullanılamaz hale geldi.
Yaşanan korku dolu anlar ise çevredekilerin telefon kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, heyelanın hızla sanayi alanına ilerlediği ve kısa sürede dükkanı yuttuğu görülüyor.

Heyelan dükkanı yıktı geçti, korku dolu anlar kaydedildi


Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, bölgede yeni bir heyelan riskine karşı ekiplerin incelemeleri sürüyor. Yetkililer, özellikle yağışların devam ettiği dönemlerde vatandaşların heyelan tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

