Otomobil sürücüsü feci kazada can verdi

Niğde'de akşam saatlerinde otomobilin tıra arkadan çarptığı feci bir trafik kazası yaşandı. Kazada, çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Niğde'de akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Niğde-Bor yolu üzeri oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan savcılık incelemesinin ardından sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

