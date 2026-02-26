Bartın'ın Amasra ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Büyük Liman plajı oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 22 yaşındaki üniversite öğrencisinden acı haber Bartın'ın Amasra ilçesinde, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hasan'ın kıyafetleriyle girdiği denizde cansız bedeni bulundu ve polis intihar şüphesi üzerinde duruyor. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hasan, Amasra'da denizde ölü bulundu. Genç, soğuk havada kıyafetleriyle denize girmişti. Cansız bedenine dalgıçlar tarafından ulaşıldı ve otopsiye gönderildi. Polis, olayın intihar şüphesi üzerinde durarak araştırma yapıyor.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın elbiseleri ile denize girerek gözden kaybolduğu ihbar edildi. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından son görüldüğü bölgede yapılan aramada, bir gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin 22 yaşlarında ve isminin Hasan olduğu belirlendi.

Karabük Üniversitesi'nde eğitim gördüğü belirlenen gencin cenazesi, denizden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Gencin soğuk havada, kıyafetleri ile neden denize girdiği araştırılırken, polis intihar şüphesi üzerinde duruyor.