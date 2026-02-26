Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Bodrum'da infial oluşturan akran zorbalığı: Çocuğu feci şekilde darbederek bayılttı

Bodrum'da infiale neden olan akran zorbalığı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir çocuk kendisinden fizikçe zayıf çocuğu arkadaşlarının desteğiyle darp etti. Darp edilen çocuk bayıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bodrum'da infial oluşturan akran zorbalığı: Çocuğu feci şekilde darbederek bayılttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 20:15

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 Ocak'ta bir lise yakınındaki parkta akran zorbalığı olayı yaşandı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kimlikleri henüz öğrenilemeyen 15 -16 yaşlarındaki iki çocuk arasında kavga çıktı.

KENDİSİNDEN FİZİK OLARAK ZAYIF

Çocuklardan birinin kendisinden fizik olarak daha zayıf görünen çocuğa saldırdığı görüldü. Çocuğa yumruk ve tekme atıp hem de gülen saldırgan çocuğa kenardaki arkadaşlarının da "devam devam" dediği görüntülerde yer aldı. Aldığı darbelerle çocuk bir süre yürüdükten sonra yol ortasına düştü.

Bodrum'da infial oluşturan akran zorbalığı: Çocuğu feci şekilde darbederek bayılttı

GÖZALTILAR VAR

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

KAYMAKAMLIKTAN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bodrum Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muğla ili, Bodrum ilçesinde 25 Şubat 2026 Çarşamba günü çeşitli yerel basın-yayın ve sosyal medya kuruluşlarında yayınlanan haber ve görüntülerde, bir çocuğun akran zorbalığına uğradığı ve darp edildiği iddiası üzerine yapılan incelemelerde; olayın 7 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştiği, aynı gün taraflar tespit edilerek adli tahkikata başlandığı ve soruşturma sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır" denildi.

Bu akıma dikkat! Çocuklar arasında yaygınlaştı: Akran zorbalığı ve şiddeti yayıyor!
