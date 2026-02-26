Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Sebastian Szymanski'den Jose Mourinho itirafı: Fenerbahçe'den ayrılma sürecini açıkladı!

Fenerbahçe'den ara transferde Rennes'e giden Sebastian Szymanski, Jose Mourinho itirafında bulundu. Eleven Sports'a konuşan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'den daha erken ayrılmak istediğini dile getirdi.

Sebastian Szymanski'den Jose Mourinho itirafı: Fenerbahçe'den ayrılma sürecini açıkladı!
Burak Ayaydın
26.02.2026
26.02.2026
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Sebastian Szymanski, sürece dair açıklamalarda bulundu. Esasen ise Polonyalı orta saha, Jose Mourinho'yu öne çıkardı.

Sebastian Szymanski'den Jose Mourinho itirafı: Fenerbahçe'den ayrılma sürecini açıkladı!

SEBASTIAN SYZMANSKI'DEN JOSE MOURINHO İTİRAFI

"Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim. Size güvenen bir teknik direktörün olması güzel bir şey, bunu saklamayacağım. Mourinho benim için öyle biriydi. Harika bir insan ve harika bir teknik direktör. Mourinho, transfer dönemi sona erdikten sonra ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de çok az oynadım, kendi pozisyonumda oynamadım ve beklemek zorunda kaldım."

Sebastian Szymanski'den Jose Mourinho itirafı: Fenerbahçe'den ayrılma sürecini açıkladı!

SEBASTIAN SZYMANSKI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde toplam 134 maça çıkan Sebastian Szymanski, 22 gol ile 30 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE POLONYALI OYUNCUYU NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, Dinamo Moskova ile 10.7 milyon Euroluk bir anlaşma gerçekleştirmişti.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
