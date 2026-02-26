Sebastian Szymanski'den Jose Mourinho itirafı: Fenerbahçe'den ayrılma sürecini açıkladı!

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Sebastian Szymanski, sürece dair açıklamalarda bulundu. Esasen ise Polonyalı orta saha, Jose Mourinho'yu öne çıkardı.

SEBASTIAN SYZMANSKI'DEN JOSE MOURINHO İTİRAFI

"Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim. Size güvenen bir teknik direktörün olması güzel bir şey, bunu saklamayacağım. Mourinho benim için öyle biriydi. Harika bir insan ve harika bir teknik direktör. Mourinho, transfer dönemi sona erdikten sonra ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de çok az oynadım, kendi pozisyonumda oynamadım ve beklemek zorunda kaldım."

SEBASTIAN SZYMANSKI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde toplam 134 maça çıkan Sebastian Szymanski, 22 gol ile 30 asistlik katkı sağlamıştı.