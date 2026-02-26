Menü Kapat
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Avatar
Editor
 Murat Makas

Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci! Kontrattaki madde devreye girdi, para kazandırdı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler adeta Fenerbahçe'nin kasasını dolduruyor. Arda Güler, İspanyol deviyle çıktığı mücadelenin ardından kontratındaki madde devreye girdi.

Sabah
Sabah
|
GİRİŞ:
26.02.2026
16:11
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
16:14

Fenerbahçe’de milli yıldız Arda Güler sevinci yaşanıyor. Real Madrid, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Benfica'yı Bernabeu'da konuk etti.

Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadelede 2-1 ile kazanan Madrid, üst tura yükselen taraf oldu.
Milli futbolcu Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla 100. maçına çıkarken, 84 dakika sahada kaldı.
21 yaşındaki yıldızın 100. maçına çıkmasının ardından, sözleşmesinde yer alan madde de devreye girdi.

KASAYI DOLDURDU

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica maçında oynayarak Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro daha kazandırmış oldu.

İspanyol devinde 3. sezonunu geçiren Arda Güler, sarı-lacivertlilerin bonuslardan 8 milyon Euro daha gelir elde etmesini sağladı.

Genç futbolcu, 2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro+10 milyon bonus ve sonraki satıştan pay karşılığında transfer olmuştu.

Arda Güler, 25 karşılaşmaya daha çıkmasının ardından 2 milyon Euroluk kalan bonusu da aktif edecek.

SATIŞTAN PAY HAKKI

Ayrıca Fenerbahçe, Arda Güler'in başka bir takıma transfer olması halinde, sonraki satışından yüzde 20'lik pay alacak.

Bu sezon ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan genç futbolcu, 39 maça çıktı ve 3 gol 12 asistlik performans ortaya koydu.

